La data de 16 martie în jurul orei 22:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți, Compartimetului Rutier, în timp ce se deplasau pe strada Piața Unirii la intersecția cu strada Bogdan Vodă, au observat un autoturism ce se deplasa sinuos, având direcția de deplasare dinspre strada Calea Cernăuți spre centrul municipiului. S-a efectuat semnal regulamentar de oprire, iar conducătorul auto s-a conformat oprind pe partea dreaptă. Cu ocazia verificării autoturismului s-a constatat că la volan se afla un bărbat cu domiciliul în satul Humoreni, comuna Comănești. Conducătorului auto i-au fost solicitate documentele personale și cele ale autovehiculului, constatându-se faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru și a rezultat o alcoolemie de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul mun. Rădăuți, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Conducătorul auto a fost testat și aparatul drugtest din dotare, rezultatul fiind negativ. În urma administrării materialului probator, polițiștii rutieri au dispus față de șofer măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în arestul IPJ Suceava. În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, faptă prev. și ped. de art. 336, alin. 1, din Codul Penal și „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere ”, faptă prev. și ped. de art. 335, alin. 1, din Codul Penal, cauză ce va fi soluționată procedural de către lucrătorii Poliției Municipiului Rădăuți.