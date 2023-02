La data de 24 februarie la Secția 11 Poliție Rurală Pojorâta, s-a primit mandatul de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, față de un bărbat din Breaza care a fost condamnat la o pedeapsă de 3 (trei) luni de zile închisoare în regim de detenție.

După primirea mandatului s-a constituit o echipă operativă pentru căutarea persoanei condamnate la domiciliu, însă nu a fost identificat.

Ca urmare a investigațiilor realizate s-a stabilit că persoana condamnată s-ar afla la un bar din localitatea de domiciliu, aspect care s-a confirmat, condamnatul fiind identificat în acea locație.

Bărbatului i s-a adus la cunoștință conținutul mandatului de executare a pedepsei închisorii, înmânându-i-se în acest sens un exemplar și s-a întocmit documentația necesară introducerii în Penitenciarul Botoșani.