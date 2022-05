Politia Orasului Solca a primit mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Radauti, prin care un barbat din comuna Arbore, satul Clit a fost condamnat la pedeapsa de 1 an si 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 335 alin.2 si art. 336 alin.1, ambele din Codul penal (conducere fara permis si conducere sub influenta bauturilor alcoolice). În baza mandatului s-a constituit o echipa operativa care I-a identificat si retinut pe barbatul condamnat, acesta fiind incarcerat in Penitenciarului Botosani in vederea executarii pedepsei.