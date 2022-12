Vineri după amiază la S.P.R. 2 lpotești s-a primit spre punere în executare mandatul de executare a pedepsei închisorii privind pe un barbat condamnat la pedeapsa de 1 an, 9 luni și 10 zile închisoare pentru savarșirea infractiunii de taiere fara drept de arbori.

La nivelul sectiei s-a constituit echipa operativa, condamnatul fiind identificat la ora 16:00 la pe raza comunei Udești și condus la sediul S.P.R. 2 lpotești.

S-a constituita escorta din lucratori de politie din cadrul Politiei Municipiului Suceava – Biroul Ordine Publica – Compartimentul Siguranta Publica și Patrulare, care au condus condamnatul la Penitenciarul Botoșani, unde a fost depus și încarcerat.