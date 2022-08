Mihai Viteazul, domnul Țării Românești (septembrie 1593–august 1601), învinge, în bătălia de la Călugăreni (13/23 august 1595), oastea otomană comandată de marele vizir Sinan Pașa. Pentru a compensa superioritatea numerică și în tehnică de luptă a turcilor, domnul român, strateg iscusit, alege ca loc al desfășurării bătăliei decisive împrejurimile satului Călugăreni, o zonă mlăștinoasă la confluența râurilor Neajlov și Câlniștea, aflată aproximativ la jumătatea drumului dintre reședința de scaun, București, și cetatea Giurgiului.

Loc strâmt, aflat între dealurile acoperite de păduri, vadul Călugărenilor nu permitea o desfășurare amplă a impresionantei armate turcești, apreciată de Mihai Viteazul la peste 120.000 de oameni. Primul atac a fost dat de oastea românească, care străpunge, în primă fază, rândurile inamice. Riposta turcilor este puternică. În acel moment de cumpănă se aruncă în luptă Mihai Viteazul.

În momentul încleștării maxime, când otomanii erau uciși „cu fier și foc”, Sinan Pașa, comandantul suprem, „cade și își pierde dinții rănit de o suliță în față și căzând în baltă de unde-l scoate un spahiu ce-l recunoaște când se sbătea…” (N. Iorga).

În această bătălie, Mihai Viteazul folosește pentru prima dată artileria pentru a lovi un punct de maximă importanță în desfășurarea luptei, podul de trecere peste râul Neajlov. Cele 12 tunuri din dotarea românilor execută un tir în flancul trupelor turcești, împiedicându-le să treacă peste pod, aducându-și contribuția la apropierea victoriei.

Cronicarii turci, martori ai dezastrului armatei Semilunei, recunosc vitejia românilor (apreciați la 30.000 de luptători): „Din voia lui Allah, scrie Ibrahim Peçevi, cronicar din tabăra lui Sinan Pașa, oastea islamică fusese cuprinsă de o mare spaimă, încât nu putea să opună nici o rezistență… O așa mare pierdere nu i se întâmplase oștirii islamice niciodată până acum.”

Tactician și strateg desăvârșit, inovator în arta militară, Mihai Viteazul, scrie, prin biruința de la Călugăreni, o pagină nemuritoare în istorie.

Tot la 23 august:

1244: Ierusalimul cade în mâinile musulmanilor și armatele sultanului Egiptului cuceresc Damascul.

1305: Rebelul scoțian William Wallace este spânzurat, tras de cai și tăiat în patru.

1839: Britanicii cuceresc Hong Kongul.

1944: România întoarce armele împotriva puterilor Axei și trece de partea Aliaților. Ion Antonescu este demis și arestat.

Geo Alupoae, critic de teatru.