Primăria Ipotești investește din fonduri proprii suma de 2,5 milioane de lei în extinderea și reabilitarea căminului cultural din centrul comunei. Primarul Dumitru Gulei a declarat că licitația pentru desemnarea constructorului este la final urmând a fi desemnat câștigătorul. ”Au fost vreo 10 ofertanți”, a spus Gulei. ”Am păstrat numai pereții de la căminul vechi în rest am dat jos tot. Sala mare va avea o suprafață de peste 400 mp iar la etaj va fi o bibliotecă la care se va ajunge pe o scară exterioară. La interior va fi ceva frumos cu boltă nu cu tavan”, a mai spus Dumitru Gulei. El a subliniat că lucrările încep în această primăvară și au aca termen de execuție 12 luni.

