La data de 29.09.2022, orele 01:18, Secția 2 Poliție Rurală Ipotești a fost sesizată că pe raza comunei Fântânele a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducătorii auto pare a fi sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii deplasați la fața locului au identificat conducătorii auto, un bărbat de 44 de ani din municipiul Fălticeni și un localnic de 34 de ani.

Conducătorii auto au fost tetați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,78 mg/l, alcool pur în aer expirat, în cazul bărbatului de 34 de ani și negativ în cazul celuilalt bărbat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate de polițiști în bazele de date, s-a constatat faptul că, bărbatul de 34 de ani nu posedă permis de conducere.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe” și ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.