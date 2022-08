Cu doi ani mai înainte, Napoleon îl făcuse pe comandantul preferat al cavaleriei sale, Joaquim Murat, rege al Neapolelui. La 21 august 1810, Jean-Baptiste Bernadotte va deveni cel de-al doilea mareșal al împăratului care a luat un titlu regal, acela de prinț moștenitor al Suediei, cu numele de Carol Ioan.

Născut la poalele Pirineilor ca fiu al unui avocat, Jean-Baptiste a intrat în armata republicană a Franței la vârsta de 17 ani, dovedindu-și zelul când își tatuase pe braț îndemnul „Moarte tiranilor!”.

L-a cunoscut pe Napoleon în Italia, în 1797, după ce devenise deja general de brigadă. Cei doi generali au fost impresionați unul de calitățile celuilalt și, în 1798, Bernadotte s-a căsătorit cu una dintre fostele iubite ale lui Napoleon, Désirée Clary, care era și cumnată a lui Joseph, fratele lui Napoleon.

Republican îndârjit, Bernadotte a condamnat ascensiunea lui Napoleon la puterea absolută, dar, în cele din urmă, și-a oferit sprijinul când Bonaparte s-a proclamat împărat în 1804. Câteva luni mai târziu, loialitatea lui Bernadotte, abilitatea sa militară și legăturile de familie l-au recompensat pe deplin, când împăratul l-a făcut mareșal, iar un an mai târziu, a primit titlul de prinț de Ponte-Corvo, pentru participarea sa eroică la marea victorie franceză de la Austerlitz.

Deși nu era un comandant strălucit, Bernadotte a respectat întotdeauna cu scrupulozitate regulile războiului, tratându-și propriile trupe, dar și pe cele ale inamicului, cu generozitate și bun-simț. Astfel, când Suedia s-a trezit condusă de un rege bătrân și fără copii, Carol al XIII-lea, în 1809, Riksdagul i-a făcut lui Bernadotte invitația de a deveni succesorul lui Carol.

Spre marea dezamăgire a lui Napoleon, loialitatea prințului s-a îndreptat, din acest moment, către Suedia și nu a rămas a Franței, Bernadotte alăturându-se forțelor aliate în înfrângerea sângeroasă a împăratului la Leipzig, în 1813.

Pe 5 februarie 1818, bătrânul rege Carol al XIII-lea a murit și republicanul fervent de odinioară a devenit un rege conservator și autocrat, care a restrâns libertatea presei și a pus capăt reformelor liberale. Spre deosebire de celălalt mareșal-rege al lui Napoleon (Murat a fost răsturnat de la putere și împușcat după ce fusese șapte ani regele Neapole-lui) Bernadotte a domnit 26 de ani și a murit în patul său, la respectabila vârstă de 81 de ani.

Cu puțin timp înainte de moartea sa, a murmurat: „Nimeni nu a mai avut o carieră ca a mea”. Și astăzi, descendenții lui continuă să poarte coroana Suediei.

Tot la 21 august:

1745: Sofia von Anhalt-Zerbst (Ecaterina cea Mare) se căsătorește cu Marele Duce Petru, moștenitor al tronului Rusiei.

1872: Se naște ilustratorul englez Aubrey Beardsley.

Geo Alupoae, critic de teatru.