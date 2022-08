Podul de pe strada Mirăuți din municipiul Suceava va fi lărgit pentru a permite ca traficul să se desfășoare pe două benzi. Primăria va aloca aproape 4,9 milioane de lei pentru reabilitarea podului care este o componentă importantă a rutei alternative Suceava-Botoșani ce se află în execuție. Indicatorii tehnico economici ai investiției vor fi aprobați în ședința Consiliului Local de săptămâna viitoare. ”În proiectul de hotarare supus se propune realizarea reabilitării unui pod situat pe strada Mirauți din municipiul Suceava. Aceasta stradă, in acest moment, face conexiunea dintre centrul municipiului, Centrul comercial “lulius Mall” și ruta alternativa Suceava- Botoșani, aflată in constructie. Astfel tot mai multi cetateni preferă această conexiune pentru a ajunge in zona comercială a orașului deoarece se evită aglomeratia de pe axa centrală.

Reabilitarea podului, situat pe strada Mirăuti la aproximativ 620 metri de Podul Unirii in apropiere de sediul SC Carpatis SRL este necesară deoarece podul fiind îngust ( o singura bandă carosabilă) strangulează circulatia de pe strada cu două benzi de circulatie. De asemenea această reabilitare este impusa și prin raportul unei expertize tehnice, podul existent incadrându-se in clasa tehnica IV adică stare tehnică nesatisfacatoare, a explicat primarul Ion Lungu.