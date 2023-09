Miercuri, 20 septembrie, începând cu ora 11.00, Biblioteca <I.G. Sbiera> din Suceava va găzdui cea de-a XVIII-a ediție a Salonului Literaturii Române din Bucovina. Evenimentul se va desfășura sub semnul aniversării a 85 de ani de la înființarea Societății Scriitorilor Bucovineni, iar invitatul special va fi directoarea prestigioasei edituri <Junimea> din Iași, profesorul universitar doctor Simona Modreanu. Acțiunea va debuta cu un cuvânt de deschidere al directorului Bibliotecii <I.G. Sbiera>, Gabriel Cărăbuș și o alocuțiune susținută de președintele S.S.B., Alexandru Ovidiu Vintilă. Va urma un semnal editorial al <Junimii>, prezentat de profesoara Modreanu. Apoi, scriitoarea și publicista Maria Toacă-Andrieș, director al Bibliotecii Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina <Mihai Eminescu> din Cernăuți și jurnalista Carolina Jitaru, compozitoare și interpretă, vor vorbi despre noutățile de carte din Nordul Bucovinei. De asemenea, scriitoarea Doina Cernica își va lansa un nou volum, <Țara de Sus, de mai sus>, apărut anul acesta la Editura <Akakia> din București. Cartea va fi recomandată publicului de Alis Niculică. În finalul manifestării, va fi lansat cel mai recent număr al revistei „Bucovina lite”.

