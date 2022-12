Cautand o solutie care sa rezolve problema locuintelor la preturi accesibile, Universitatea din Maine, Portland, Marea Britanie, a creat BioHome3D, o casa experimentala realizata integral din fibre provenite din deseuri lemnoase. Structura acesteia a fost realizata prin printare pe cea mai mare imprimanta 3D din lume. Astfel, s-a reusit valorificarea produsului secundar din industria forestiera si, totodata, s-a obtinut o casa complet BIO si reciclabila.

Reziduurile lemnoase – o resursa valoroasa

Habib Dagher, directorul executiv a Centrului de Structuri si Compozite Avansate al Universitatii din Maine, semnaleaza existenta unei cantitati considerabile de deseuri lemnoase. Pana acum cativa ani, acestea erau folosite in totalitate de fabricile de hartie. Insa, fabricile s-au inchis in mare parte, lucru care a dus la un exces de fibre lemnoase neutilizate. Asa se explica de ce in regiunea Maine sunt anual peste un milion de tone de deseuri din lemn. Din fericire, acestea se pot folosi cu succes pentru a printa case ecologice.

Casa de 600 mp din deseuri forestiere

BioHome3D are o suprafata de 600mp, fiind ideala pentru o familie de doua persoane. Casa are un design minimalist, tamplarie lemn stratificat de calitate, dotari si mobilier modern, fiind extrem de confortabila. Peretii, izolatia, acoperisul si podelele casei imprimata 3D sunt realizate in intregime din fibre de lemn si rasini pe baza de plante si toate au fost printate pe ceea ce universitatea numeste cea mai mare imprimanta 3D cu polimeri din lume.

Casa va fi monitorizata cu atentie si reciclata de cinci ori

Echipa condusa de Dagher are in vedere monitorizarea cu atentie a casei pentru a vedea cum se comporta in urmatoarea perioada in climatul umed si rece al regiunii. Se vor folosi senzori pentru a monitoriza rezistenta structurii si se intentioneaza reciclarea de cinci ori a casei.

Acest lucru inseamna ca materialele vor fi trecute printr-o masina de maruntit si reutilizate pentru imprimarea 3D a unei noi case care va fi testata pentru rezistenta. Procesul se va repeta de cinci ori pentru a evalua cinci posibilitati de reciclare care pot acoperi pana la 1000 de ani de reutilizare. Astfel, se doreste stabilirea longevitatii materialelor reutilizate.

Alte intrebari legate de durabilitatea acestei case au fost legate de peretii interiori vopsiti despre care nu se stie inca daca sunt reciclabili. Raspunsul se va primi doar in urma testelor care vor urma in perioada urmatoare. Desi nu au fost publicate pana in prezent studii sau articole despre proiect, echipa are in vedere si acest lucru.

BioHome3D – o casa cu adevarat BIO

Dagher spune ca diferenta notabila dintre BioHome3D si alte case imprimate 3D din lume este materialul din care sunt construite. Daca pentru cartierul imprimat 3D din Texas s-a folosit un amestec pe baza de ciment, casa Tecla din Italia este facuta din argila care, desi este naturala, nu este Bio pentru ca nu provine din ceva ce a fost viu. Fibrele din lemn folosite la BioHome3D, insa, sunt Bio pentru ca provin din copaci.

Marele avantaj al materialelor Bio este faptul ca nu produc deseuri daca se demoleaza casa. Totodata, lemnul este o resursa regenerabila, ceea ce face materialul si mai atractiv.