„Bioterorismul – Introducere in problematica bioterorismului; Origini, manifestari, cauze, substrat economic si financiar” , volum scris de Catalin Robertino HIDEG, fondator SANIMED si Daniela Georgiana GOLEA, a fost lansat la Salonul Internaţional de Carte Bookfest 2022.

Catalin HIDEG este economist si antreprenor in domeniul medico-farmaceutic, dezvoltator al unui ambitios proiect la nivel national si international privind obtinerea de noi produse farmaceutice – medii de cultura, colagen si alte produse noi si inovative-, in baza unor tehnologii de ultima ora si permitand realizarea de tratamente destinate unei palete largi de patologii.

Produsele si tratamentele puse la punct si dezvoltate de acesta sunt cat mai putin invazive sau fara efecte secundare asupra organismului uman, fiind totodata fabricate pe baze ecologice, cu limitarea drastica a oricaror componente chimice nocive. In sensul celor aratate mai sus, Catalin HIDEG a reusit sa atraga importante fonduri europene si sa realizeze astfel, in colaborare cu cercetatori de prestigiu din lumea stiintifica a biologiei celulare si moleculare, microbiologiei, biochimiei, fizicii si tehnologiei materialelor, chimiei aplicate, a medicinei umane si veterinare, primul veritabil institut privat de cercetare-dezvoltare in biotehnologii avansate cu aplicatii in domeniul biomedical din Romania. Totodata, abordarea unui management de inalta competenta a rezultat in constructia si dezvoltarea unei baze stiintifice de cercetare si productie de exceptie.

Adiacent, Catalin HIDEG a reusit sa acumuleze o bogata experienta in domeniu, la nivel international, cautand astfel sa preconizeze evolutia viitoare a situatiei in domeniul sanatatii publice si a securitatii nationale, din aceasta perspectiva.

Daniela Georgiana GOLEA, doctorand in domeniul politicilor de securitate nationala si specialist in Managementul dezvoltarii, si-a desfasurat activitatea profesionala din ultimii ani, in cadrul Camerei Bilaterale de Comert si Industrie Romania-Luxembourg, in calitate de Vice-presedinte. Activitatea stiintifica a inglobat, pe de o parte, publicarea a 5 carti in domeniul apararii si securitatii nationale si alte 2 in curs de publicare, in domeniul Apararii si Biosecuritatii, iar pe de alta parte, a peste 40 de studii/articole stiintifice publicate in reviste nationale si internationale, dar si in volume care au aparut sub egida editurii Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania si a editurii Academiei Romane. In ultimii ani, preocuparile sale s-au indreptat cu precaderecatre managementul securitatii nationale si tranzitia catre societatea digitala, abordand inclusiv domeniul securitatii digitale. Din aceasta perspectiva, atentia i-a fost atrasa de tehnologiile hibride si tendintele actuale de amplificare a riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii nationale, prin aparitia si proliferarea unor armamente si metode atipice, hibride. In lucrarea de fata, s-a aplecat catre studierea substratului economic al fenomenului bioterorist.

„Din imbinarea activitatii a doi economisti ale caror preocupari au tangente cu domeniul securitatii nationale a rezultat o lucrare cel putin interesanta. Cei doi autori, punand cap la cap experienta lor, au decis sa intocmeasca un set de lucrari stiintifice dedicate bioterorismului, cautand sa surprinda situatia actuala a acestui fenomen, dar si sa intuiasca posibilele tendinte de evolutie in viitorul apropiat si pe termen mediu. Astfel, lucrarea de fata coroboreaza experienta unui intreprinzator in domeniul cercetarii si productiei din domeniul bio-farmaceutic cu activitatea de cercetare a unei economiste ce a vizat cu precadere managementul securitatii nationale. Ca o consecinta iminenta, a rezultat o lucrare stiintifica interesanta, bazata pe o abordare cel putin inedita: din perspectiva economica, incluzand impactul fenomenului coruptiei asupra pietei medico-farmaceutice globale”.

Referent Stiintific, Medic Cercetator Christian COZMA

(Centre de Consultation Pluridisciplinaire, Hopital de Chateauroux)

„Bioterorismul, flagelul mileniului III, comporta consecinte semnificative la adresa securitatii nationale si globale. Asa cum s-a demonstrat, fara echivoc, in contextul pandemiei SARS-Cov-2, o criza in domeniul sanatatii publice, fie ea de sorginte naturala sau provocata de interventia factorului uman, poate avea un impact incalculabil -variabil ca extindere spatio-temporala- pe mai multe paliere, respectiv cel societal, financiar, economic, politic, inclusiv de securitate nationala. In acest context, lucrarea de fata reprezinta efortul conjugat al unui antreprenor cu experienta in domeniul cercetarii si productiei din domeniul bio-farmaceutic si al unei economiste, doctorand in domeniul politicilor de securitate nationala cu o vasta activitate de cercetare, ce a vizat cu precadere managementul securitatii nationale si globale. Rezultatele cercetarii s-au consacrat intr-o lucrare stiintifica captivanta, atat pentru critica de specialitate cat si pentru publicul larg, prin prisma unei abordari multidisciplinare: din perspectiva economica-financiara, incluzand impactul fenomenului coruptiei asupra pietei medico-farmaceutice globale”.

Referent Stiintific, Dr. Ec. Andreea Florina RADU

(Consilier Afaceri Europene, Sistemul National de Aparare, Ordine Publica si Securitate Nationala)