Biserica „Nașterea Maicii Domnului” de lîngă Palatul de Justiție din Suceava va beneficia de un sprijin financiar în sumă de 30.000 de lei de la bugetul local, pentru continuarea lucrărilor de construire a turnului clopotniță. Hotărîrea privind alocarea banilor va fi luată în ședința de joi, 25 octombrie, a deliberativului local, la propunerea primarului Ion Lungu. Anul acesta, Biserica „Nașterea Maicii Domnului” a primit 50.000 de lei din bugetul Sucevei, dar pentru alte lucrări.

