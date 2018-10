Gabriela Hearst este unul dintre acei designeri al caror nume este foarte cunoscut in comunitatea de moda si care a avut o ascensiunea rapida in aceasta frumoasa cariera. A reusit de asemenea sa stranga o clientela loiala printre persoanele publice. Abordarea ei de moda pune accente pe tesaturi de lux de inalta calitate. Poti vedea chiar mai jos cateva lucruri interesante despre designerul faimos din New York care a creat o geanta de mana pe care Meghan Markle a purtat-o la ultimul angajament regal din Sussex.

1.Locul nasterii, un izvor de creatie vestimentara

Designerul locuieste in acest moment in New York, insa a crescut mai bine de un deceniu intr-o ferma din Uruguay pe care a si mostenit-o dupa moartea tatalui sau in anul 2011. Gabriela Hearst este foarte mandra de locurile natale si chiar a declarat ca acolo si-a descoperit pentru pentru prima oara pasiunea pentru estetic si inclinatia spre aceasta meserie. Toate lucrurile pe care le avea in copilarie si care de exemplu nu mai erau bune de folosit, nu le arunca, ci le reconditiona si isi punea accentul asupra lor cu propria sa creatie.

2. Creatii vestimentare din fibre naturale

Avand in vedere educatia ei si legatura stransa pe care o avea cu natura, Gabriela Hearst a reusit sa ajunga sa creeze vestimentatii de calitate, 99% din textilele pe care le foloseste sunt foarte rezistente. Designerul se axeaza foarte mult si pe partea ecologica, fiind o iubitoare de natura. Pentru acest lucru foloseste in creatiile ei numai fibre natural certificate si vascoza, iar materialele care ii raman din casmir si matase din colectiile anterioare le foloseste pentru accesoriile sale. Este chiar un designer modest care apreciaza orice lucru si gaseste idei ca sa il reinventeze. Tot din dragostea pentru natura foloseste ambajale compostabile atunci cand isi expediaza colectiile catre clienti.

3. Vanzari de colectii pentru cauze nobile

Gabriela Hearst este renumita si pentru faptul ca a lucrat de-a lungul anilor cu mai multe organizatii non-profit, constientizand cauzele care aveau nevoie de ajutor si mai ales de sprijin financiar. In anul 2016 a ales ca 20% din vanzarile ei sa mearga la Asociatia Salvati Copiii, unde este acum membru in consiliul de administratie. Chiar si anul trecut a produs o serie limitata de pulovere, ale caror profituri au fost directionate catre o asociatie de planificare pentru viitorii parinti. De asemenea, ea a colaborat cu Net-a-Porter si Bergdorf Goodman pentru o colectie de genti pentru a fi cumparate online timp de o saptamana, pentru a creste astfel gradul de constientizare cu privire la seceta din Kenya.

4. Nina: prima ei geanta care a dat nastere unor liste lungi de asteptare pentru a fi cumparata

In octombrie anul 2015, Gabriela Hearst a lansat o colectie de genti pe nume Nina in doar doua nuante: negru si cognac. Tot mai multe femei care au vazut aceasta geanta si-au dorit-o si au inceput sa apara cat mai multe cereri la care nici designerul nu se astepta. Fiecare femeie dorea sa aiba o astfel de geanta. Initial creatoarea a produs doar 20 de piese in editie limitata deoarece nu a vrut sa o realizeze pentru comert, ci doar ca o lansare. Aceste genti le-a oferit prietenilor si femeilor cu care lucreaza. Deoarece nu se mai opreau cererile pentru aceasta geanta, a ajuns intr-un final sa iasa la vanzare. In prezent geanta Nina se poate gasi in doua dimensiuni, mai multe culori si material diferite de la denim la matase pana la piele de crocodil, pretul fiind destul de piperat, 2000 euro.

5. Meghan Markle nu este primul ei fan de pe lista celebritatilor

Gabriela Hearst nu o imbraca numai pe Meghan Markle, sunt si alte celebritati care ii apreciaza creatiile. Designerul a creat o rochie personalizata pentru Laura Dern pentru Gala Met 2017, dar si pentru alte celebritati precum: Anne Hathaway, Selena Gomez, Emma Stone si Gugu Mbatha-Raw. A castigat chiar si un premiu international Woolmark 2017/18 in cadrul caruia Victoria Beckham a fost in juriu si a declarat despre aceasta ca a meritat sa castige premiul deoarece are foarte mult talent, detine creatii excelente si este o femeie puternica.

Sursa: https://www.myown.ro/