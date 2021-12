Actori cheie ai ecosistemului local și internațional care sprijină inițiativele de ecoinovare s-au reunit în cadrul Black Sea ClimAccelerator Demo Day, pe 9 decembrie. 12 startup-uri românești și-au prezentat soluțiile și au primit recomandări de la mentori și investitori. Demo Day marchează sfârșitul ediției din 2021 a Black Sea ClimAccelerator, programul amplu de sprijinire a startup-urilor ecoinovatoare din România și Bulgaria, prin mentorat, consultanță de specialitate și finanțare nerambursabilă. Programul este finanțat cu sprijinul EIT Climate-KIC și organizat de către Impact Hub Bucharest și Raiffeisen Bank România, respectiv The Climate Vertical și Volta, ca parteneri principali, alături de Innovation Starter în Bulgaria.

Cele 12 startup-uri românești din Categoria 2 – MVP (au un prototip validat cu clienți) și Categoria 3 – Growth (au soluții scalabile) care și-au prezentat soluțiile în cadrul Demo Day au fost:

PolyMore – soluție de detectare automată a deșeurilor sortate greșit

Verdoo – soluție care oferă oricui posibilitatea să beneficieze de discounturi exclusive și să planteze copaci 100% gratuit pentru fiecare produs cumpărat online

MallȚărănesc – soluție digitală ce implementează lanțul scurt alimentar, asigurând accesul micilor producători la piață, precum și livrarea produselor către consumatori

2030 Builders – platformă care ajută companiile să implementeze sustenabilitatea în cultura organizațională prin implicarea angajaților

Magazin Zero Waste București – cumpărături într-un mod care să nu genereze gunoi și să reducă risipa

WasteBill – cel mai ușor de folosit soft pentru gestiunea deșeurilor

Caminota – produse naturale pentru tencuială și finisaj, pe bază de argilă

EcoTree – platformă digitală B2B de waste management

EV SPOTS – aplicație pentru prima rețea de stații EV cu încărcare rapidă cu energie 100% regenerabilă

Foldo – mobilier 100% reciclabil pentru a ajuta părinții să mobileze camera copiilor, ușor și rapid

R-Create – prima soluție end-to-end de ambalare reutilizabilă, care oferă magazinelor online o alternativă la risipa de resurse cauzată de ambalajul de unică folosință

Verde – marketplace care facilitează aprovizionarea continuă a restaurantelor cu ingrediente proaspete, fără depozitare, direct de la fermele locale și producătorii locali

Experții invitați la Demo Day au vorbit despre inițiativele de sprijinire a ecosistemului de ecoinovare din România și la nivel internațional, cu accent pe zona startup-urilor, dar și despre perspectivele investitorilor cu privire la impactul unui startup. Speakerii din cadrul evenimentului au fost Christian Daube – Strategic Programmes Builder ClimAccelerator Community, Daniel Matei – Business Development Manager Impact Hub Bucharest, Vlad Gliga – CEO Rubik Hub & Co-founder The Climate Vertical, Raluca Nicolescu – CFA, SME Director Raiffeisen Bank, Cătălin Velescu – CEO Volta Grup, Loredana Ianuș – CSR & Communication Director Graffiti PR, Liina Laas – Founding Partner, The Better Fund & Head of Expansion Baltics, Deel, Andrei Dudoiu – Managing Partner & President BoD, SeedBlink.

„Având în vedere că schimbările climatice reprezintă cea mai mare provocare a generației noastre, există o nevoie puternică ca organizațiile private și antreprenoriale să își unească forțele și să construiască soluții care să facă diferența. O bună parte din potențialul de inovare vine din zona startup-urilor, care, fiind la început de drum, au nevoie de inspirație, educație, know-how și finanțare, ceea ce am oferit noi prin programul Black Sea ClimAccelerator. Vom continua acest program și în 2022, pentru că ne propunem să creștem ecosistemul românesc ce vrea să contribuie la rezolvarea crizei climatice”, spune Adina Crețu, Director Programs & Entrepreneurial Growth Impact Hub Bucharest.

„Cred cu tărie că răspunsurile la provocările climatice vor veni de la cei care sunt 100% preocupați să rezolve o problemă, dar și să construiască soluții. Cei care fac bine aceste lucruri sunt fondatorii de startup-uri, construind soluția sau produsul pas cu pas și ascultându-i cu atenție pe cei cărora li se adresează. Schimbarea de care avem nevoie este una foarte mare și grea, iar din acest motiv cred că nimeni nu va reuși de unul singur. Așadar, The Climate Vertical a căutat parteneri aliniați în viziune și valori alături de care să sprijine echipele de startup să lanseze soluția la nivel global sau să realizeze devreme că nu funcționează și să o ia de la capăt. Împreună am reușit să ajungem la acest moment unde 12 startup-uri cu un produs sau prototip funcțional vor prezenta soluțiile lor pentru a atrage investiții private care îi vor ajuta în procesul de scalare globală”, spune Vlad Gliga, CEO Rubik Hub & Co-founder The Climate Vertical.

Rezultatele programului Black Sea ClimAccelerator, ediția 2021

Black Sea ClimAccelerator se adresează startup-urilor verzi aflate în stadiul de idee, celor cu un prototip validat cu clienți și celor cu soluții scalabile. Programul funcționează ca o școală de business, un accelerator de creștere, o platformă de conectare la investitori și o sursă de finanțare.

La ediția din acest an, s-au înscris 179 de startup-uri ecoinovatoare locale, cu fondatori din toate regiunile țării, dar și din alte 3 țări. Principalele domenii de business vizate de acestea au fost reducerea impactului producției asupra mediului, orașe verzi și sustenabile, dezvoltarea unei economii circulare și ecologizarea activităților economice, prin noi procese, tehnologii verzi și servicii inovatoare.

Dintre acestea, 28 de startup-uri au fost selectate în program (16 la categoria 1 – Early stage, 6 la categoria 2 – MVP, 6 la categoria 3 – Growth). Timp de peste 2 luni, acestea au participat la un proces de accelerare care a constat în sesiuni de mentorat 1 la 1, sesiuni de consultanță personalizate, ateliere pe teme de business și evenimente axate pe scalare și creștere.

Peste 20 de specialiști au susținut pentru acești antreprenori mai mult de 50 de ore pe teme de business – modelare de business, product development & MVP, team alignment, management financiar, venture capital, pitching, client service excellence, pricing, community building, strategy, scalarea afacerii.

De asemenea, toate cele 28 de startup-uri au beneficiat, până acum, de mentorat, cu peste 110 ore în sesiuni de 1 la 1, și peste 70 de ore de consultanță cu experți pe vânzări, marketing online, leadership și cultură organizațională, accesare fonduri europene, platforme e-commerce, pricing, scalarea și relația cu investitorii, MVP validation, product. În plus, 4 dintre startup-urile participante în programul Black Sea ClimAccelerator au participat la Hello Tomorrow Global Summit, în Paris, în luna noiembrie.

Totodată, fiecare startup din categoria 1 a primit un grant în valoare de 5.000 de euro oferit de EIT Climate-KIC, iar cele din categoria 2, câte un grant de 20.000 de euro.

Pe lângă activitățile dedicate din program, startup-urile din program au participat și la sesiuni de Office hours cu reprezentanți ai Raiffeisen Bank, partener principal al Impact Hub Bucharest în cadrul programului Black Sea ClimAccelerator. De asemenea, startup-uri din categoria 2 și 3 au participat și la o sesiune de Ask me Anything cu reprezentanți ai Raiffeisen Bank și Elevator Ventures, în care au discutat despre oportunitățile de accesare de capital de risc, urmate de sesiuni de pitching și Q&A.

De asemenea, în această lună, Graffiti PR s-a alăturat ca sponsor al Impact Hub Bucharest în programul Black Sea ClimAccelerator și va susține un startup participant din categoriile MVP sau Growth cu un pachet de comunicare și consultanță de sustenabilitate.

Tot în cadrul programului ne-am bucurat de perspectiva si feedback-ul a 3 investitori din 3 ecosisteme internaționale diferite – SUA, Suedia și Olanda într-o sesiune moderată de Vlad Gliga, CEO Rubik Hub și co-fondator The Climate Vertical. Toate startup-urile au primit răspunsuri la întrebări legate de cum evaluează investitorii un startup în stadiu incipient, tendințele de investiție în startup-urile orientate spre impact și au rămas în contact cu cei 3 investitori.

Black Sea ClimAccelerator face parte dintr-un ecosistem de 7 consorții din peste 30 de țări din Europa, Africa, Orientul Mijlociu și America de Sud.