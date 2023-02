Serialul italian polițist „Blanca” (2021) este inspirat de seria de romane ale scriitoarei și fostei educatoare Patrizia Rinaldi (62 de ani). Și este centrat pe o tânără nevăzătoare, care și-a transformat dizabilitatea într-o superputere și a devenit profiler consultant, specializat în decodarea auditivă. Din 27 februarie, DIVA vă invită să vă petreceți serile de luni (începând cu ora 21:00) alături de Blanca și cățelul ei simpatic foc!

Cele șase episoade o au în prim-plan pe Blanca Ferrando (Maria Chiara Giannetta), o tânără care a orbit în copilărie, în urma unui incendiu. Blanca se folosește de abilitățile ei auditive și analitice excepționale, pentru a depista rapid cine minte și a reconstrui scena unei crime. Ceea ce ajută semnificativ poliția din Genova și pe inspectorul Michele Liguori (Giuseppe Zeno), când vine vorba despre cazurile complicate de care se ocupă. Și nu trece mult până când Blanca se trezește implicată într-un triunghi amoros, alături de Liguori și Nanni Busalla (Pierpaolo Spollon), un bucătar care ascunde secrete periculoase…

În poveste, eroinei îi stă mereu alături Linnaeus (cățelul ei însoțitor). În realitate, patrupedul este o femelă de buldog american (botezată Fiona), dresată de Carolina Basile, care are 20 de ani de experiență în domeniul dresajului canin, pentru filme și seriale. Urmărind serialul, ai senzația că Fiona chiar este câinele actriței Maria Chiara, deoarece complicitatea palpabilă dintre cele două surprinde privitorul. Asta grație faptului că protagonista a petrecut mai mult de o lună alături de Fiona, înainte de a începe filmările: a văzut-o zilnic, a scos-o la plimbare, s-a jucat cu ea, etc. În plus, Giannetta a folosit ajutorul a cinci profesori nevăzători, care au ajutat-o să-și înțeleagă personajul și să joace credibil acest rol.

Filmările au avut loc în regiunile italiene Liguria (în localități ca Genova, Camogli, Rapallo, Arenzano, Bogliasco și Cogoleto), Toscana și Lazio. Serialul, care a beneficiat de consultanța celebrului tenor italian Andrea Bocelli, este primul din istorie care a fost filmat în întregime folosind sunetul holofonic, o tehnică de înregistrare de 360o, care îi permite să fie reprodus într-un mod similar cu modul în care este perceput de către urechea umană. Dacă ai urmări serialul folosind o pereche de căști, l-ai experimenta așa cum percepe Blanca lumea din jur. Dacă vă prinde povestea și vă puneți întrebări apropo de sezonul 2, este bine de știut că acesta a primit undă verde și filmările au început în noiembrie 2022!

Cele mai noi informații despre programele DIVA sunt disponibile aici: https://www.facebook.com/divaromania