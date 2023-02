ETF Energie Patria – Tradeville ( PTENGETF

ETF Energie Patria – Tradeville a fost lansat de SAI Patria Asset Management la inceputul anului 2023 si urmareste indicele BET-NG din sectorul de energie si utilitati aferente al Bursei de Valori Bucuresti.

Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset Management, parte a grupului Patria Bank, listeaza astazi, 22 februarie, primul ETF sectorial pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) sub simbolul bursier PTENGETF.

„Sectorul energetic a fost unul dintre punctele forte ale pietei noastre si a contribuit semnificativ la rezilienta bursei romanesti in fata corectiilor consemnate anul trecut de pietele internationale. Felicitam Patria Asset Management pentru aceasta initiativa si ne bucuram ca investitorii vor avea un instrument util pentru diversificare. Investitia intr-un ETF este cea mai usoara modalitate prin care investitorii pot investi intr-un anumit sector, pentru a fructifica oportunitatile oferite de companiile din componenta indicelui respectiv. Totodata, sunt necesare sume mai mici pentru a cumpara unitatile de fond ale unui ETF decat sumele care ar fi necesare pentru a cumpara direct actiunile din indicele respectiv si in cantitatile similare pentru a replica intr-un mod cat mai apropiat structura indicelui”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti.

Fondul ETF Energie Patria Tradeville a fost lansat la inceputul anului 2023 si are drept obiectiv replicarea performantei indicelui BET-NG al Bursei de Valori Bucuresti dedicat sectorului energetic si utilitatilor aferente – un domeniu important pentru economia nationala si pentru investitori. Indicele include unele dintre cele mai importante companii din domeniu, incluzand OMV Petrom (SNP), Romgaz (SNG), Nuclearelectrica (SNN), Transgaz (TGN), Electria (EL) si Transelectrica (TEL). Componenta completa a indicelui BET-NG se regaseste aici.

„Ne bucuram sa lansam pe bursa primul ETF sectorial din Romania si sa oferim un instrument usor de folosit pentru acces indirect la performantele actiunilor din domeniul energiei. Aceasta dezvoltare vine in urma succesului celuilalt fond listat administrat de noi, ETF BET Patria – Tradeville, care este inclus in portofoliile unui numar din ce in ce mai mare de investitori la BVB. Vom continua sa dezvoltam gama de produse oferite si sa lansam produse inovatoare si in viitor”, a afirmat Razvan Pasol, Directorul General al Patria Asset Management.

Acesta este al doilea ETF disponibil la BVB, dupa ETF BET Patria – Tradeville, listat pe Piata Reglementata a Bursei si care urmareste indicele principal al BVB, indicele BET. ETF BET Patria – Tradeville a inregistrat in 2022 o crestere cu 54,1% a activelor pana la 72,1 milioane lei la 31.12.2022 si o crestere cu 65,7% a numarului de investitori pana la 7.217 la aceeasi data.

„Initiativa Patria Asset Management este laudabila, speram sa avem cat mai multe astfel de produse listate la BVB. Ne dorim sa oferim investitorilor instrumente cat mai diversificate prin care acestia sa-si poata structura portofoliile si sa-si tranzactioneze ideile de investitii. ETF-urile sunt un instrument foarte des intalnit pe pietele de capital internationale si ofera investitorilor oportunitati multiple de a lua expunere pe diverse sectoare sau piete, adresandu-se atat investitorilor de retail, cat si investitorilor institutionali. Totodata, ETF-urile dovedesc unul dintre cele mai importante scopuri ale indicilor bursieri, acela de a fi investibili, de a fi tranzactionabili. Investitia intr-un ETF este o investitie pasiva si indicata investitorilor care nu au timpul necesar pentru a studia si urmari toate companiile din componenta indicelui si care, oricand au nevoie de a-si lichidiza investitia, o pot face foarte repede prin vanzarea unitatilor de fond ale ETF-ului direct la bursa” a spus Directorul General al BVB, Adrian Tanase.

ETF BET Patria – Tradeville si ETF Energie Patria – Tradeville sunt administrate de SAI Patria Asset Management si beneficiaza de serviciile de furnizor de lichiditate (market maker) ale SSIF TradeVille.

„TradeVille se afla, la mai bine de 11 ani de la lansarea primului ETF din Europa Centrala si de Est (ETF BET Patria – Tradeville – TVBETETF), din nou in avangarda tradingului online din Romania, prin contributia sa la lansarea celui de-al doilea ETF ce ne poarta numele. Vorbim acum de un ETF sectorial, axat pe domeniul energetic, ETF Energie Patria – Tradeville, rezultat din colaborarea cu Patria Asset Management. Suntem participant autorizat si formator de piata pentru acest produs care este gandit sa vina in ajutorul clientilor ce vor sa investeasca in sectorul energetic intr-o perioada efervescenta din punct de vedere al perspectivelor si al interesului investitorilor. Fondul va urmari indicele BET-NG si va fi accesibil tuturor clientilor ce au conturi de tranzactionare la BVB. In plus, si acest ETF beneficiaza de comisioane preferentiale la tranzactionarea prin TradeVille” a declarat Miriam Andrei, Directorul General SSIF TradeVille.

Patria Bank este singurul grup din Romania cu o prezenta foarte diversificata de instrumente financiare la BVB, respectiv actiunile Patria Bank (PBK), doua emisiuni de obligatiuni (PBK27E si PBK28E) si unitati de fond (ETF BET Patria-Tradeville – TVBETETF si ETF Energie Patria Tradeville – PTENGETF).

Cum poti investi in ETF Energie Patria -Tradeville?

– Fondul se adreseaza tuturor persoanelor fizice sau juridice.

– Cumpararea si vanzarea pentru acest fond se realizeaza la Bursa de Valori Bucuresti prin intermediul oricarui intermediar autorizat. Lista intermediarilor autorizati sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti este disponibila la acest link.

Despre Patria Asset Management

SAI Patria Asset Management este o societate de administrare a investitiilor membra a grupului Patria Bank. Compania administreaza sase fonduri deschise de investitii, incluzand singurele doua fonduri de tip ETF disponibile in Romania, ETF BET Patria – Tradeville si ETF Energie Patria – Tradeville, si opereaza o platforma de tranzactionare online cu unitati de fond disponibila la adresa online.patriafonduri.ro. Informatii detaliate despre companie si fondurile administrate sunt disponibile la adresa www.patriafonduri.ro.