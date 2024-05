Într-o lume în care medicina modernă, tehnologia și progresul par să fi învins multe boli, viața unui copil de numai 6 anișori este pusă în pericol. Uneori, realitatea este mult mai crudă decât ne-am aștepta, iar bătăliile în care suntem aruncați ne schimbă cursul vieții într-o clipă. Este și cazul familiei Pantazi. Victoriana și Florin au aflat cu stupoare că băiețelul lor suferă de tuberculoză vertebrală.

,,Totul a început cu dureri inexplicabile de spate. În doar câteva zile copilul meu a slăbit 3 kilograme și nu se mai putea ridica din pat. Avea un mers greoi, ca de bătrânel, deși are numai 6 anișori. Am mers la medic . Am făcut o serie de ședințe de kinetoterapie, fără rezultat. Între timp am continuat investigațiile. În urma unui examen Computer Tomograf am aflat cu stupoare că Antonio are tuberculoză vertebrală. Boala trebuia să se manifeste inițial la nivelul plămânilor, dar nu a avut niciun simptom. În cazul lui, virusul s-a manifestat foarte repede la nivelul coloanei vertebrale. Boala aceasta i-a măcinat deja trei vertebre, iar a patra este afectată parțial.” Ne-a povestit vădit îngrijorată, Victoriana.