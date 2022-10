Aglomerație mare în ultima vreme în tîrgurile de vechituri din județul Suceava. Așa a fost duminică dimineață și în Piața-Obor de la Verești, una dintre cele mai mari din județ, acolo unde atmosfera a fost ca în vremurile bune: cozi mari de mașini, popor cât încape, munți de marfă în special îmbrăcăminte și încălțăminte de sezon. Târgul a fost un adevărat furnicar. Mii de suceveni dar și de botoșăneni au venit la cumpărături ieșind la final din târg cu saci plini cu haine sau încălțăminte. Se știe că din piețele de vechituri cumpără în general oameni cu stare materială precară însă acum s-au înmulțit și cei din pătura de la mijloc în sus. Îi trădează mașinile parcate în zona pieței, jeepu-uri, limuzine, etc. Vin pentru că preferă să cumpere o haină de firmă de calitate de la tîrg la un preț modic decât să o cumpere din magazin la prețuri de zece ori mai mari și calitativ mult mai slabă. Sau vin pentru că sunt zgârciți.

