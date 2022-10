ISU Suceava informează că pe raza comunei Fântânele a avut loc un accident rutier în care două mașini s-au ciocnit violent. O persoană, conștientă și cooperantă este monitorizată de către echipajele medicale.

S-au deplasat la fața locului pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, două ambulanțe SMURD (B2 și TIM) cu sprijinul unui echipaj SAJ.