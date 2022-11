Bogdan Vlădău și-a schimbat total viața în ultimii ani! Fostul manechin al lui Cătălin Botezatu a ajuns, mai nou, facilitator de retreaturi șamanice în Peru. Acolo dispare cu lunile pentru a se regăsi spirtual. Se rupe până și de familie! Bogdan a povestit pentru Click! ce se întâmplă în aceste ritualuri care-l țin departe de cei dragi!

Bogdan, ești mai tot timpul plecat la șamani. Cât de mult te-a schimbat întâlnirea cu ei?

M-a schimbat profund și eu revin acolo nu pentru mine, ci pentru ceilalți. Eu, de doi ani de zile organizez grupuri pe care-i duc acolo la șamani.

Ce ai descoperit tu acolo de te atrage atât de tare, față de lumea de aici?

E cu totul altă lume, nu prea se poate compara America de Sud cu ce este aici. Cultura lor e cu totul alta. Dacă te referi strict la partea spirituală, genul ăsta de retreat-uri te scapă de foarte multe frici, de energii de care nu mai ai nevoie.

Sunt niște tratmente foarte bune pentru depresie, anxietate, fie și nunai pentru faptul că stai singur 10 zile. Stai singur într-o căsuță mică. În natură, singur-singurel, te vezi cu ceilalți participanți odată la două zile, seara înainte de ceremeonie, dar în rest ești singur .

Chestia asta creează o conexiune cu natura și cu Dumnezeu mult mai profundă. Ceremoniile șamanice sunt extrem de puternice! E o chestiune pe care trebuie s-o trăiești! E o incursiune în propria ființă! Nu chiar pentru oricine! Trebuie să fii pregătit pentru așa ceva! Cine are curajul s-o facă e absolut fantastic rezultatul!

