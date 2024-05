Peste 10.000 de oameni au participat la spectacolele din centrul municipiului Suceava organizate de Primărie și Consiliul Local cu ocazia Zilelor Europei. Au fost shwouri totale oferite de Loredana Groza dar și Elena Gheorghe, Iuliana Beregoi și Edward Sanda și un concert de zile mari a Orchestrei ”Lăutarii” din Chișinău condus de maestrul Nicolae Botgros. La finalul concertelor primarul Ion Lungu a oferit distincții maestrului Botgros dar și Loredanei Groza și Elenei Gheorghe.

”Mulțumesc celor 10.000 de persoane au participat la Spectacolul dedicat acestui eveniment!Suntem mândri că facem parte din familia europeană!”, a declarat Lungu.