Britney Spears a stârnit vâlvă printre fani, când a dezvăluit motivul pentru care nu a putut să se căsătorească în biserica visurilor ei. Vedeta susține că nu a fost lăsată să facă ceremonia în lăcașul de rit catolic, deoarece i s-a cerut să treacă printr-un «test», cântăreața fiind de religie baptistă, notează click.ro.

„Aici am vrut inițial să mă căsătoresc în timpul COVID!!!!. Am vrut să merg în fiecare duminică… este frumos și au spus că a fost închis temporar din cauza COVID!!!! Apoi, 2 ani mai târziu, când am vrut să mă căsătoresc acolo, mi-au spus că trebuie să fiu catolic și să trec prin TEST!!!!Nu ar trebui să fie biserica deschisă tuturor??”, a scris cântăreața, conform sursei citate.

Mai mulți fani ai artistei au încercat să-i explice în secțiunea de comentarii că este vorba de un obicei specific bisericii catolice, care prevede că doar persoanele convertite la catolicism pot face nunta într-un astfel de loc.

