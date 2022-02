În perioada 26- 27 februarie, Bucurie în Mișcare – Winter Fun vine în Rarău. Ne propunem un weekend plin de distracție, mișcare și competiții, pentru participanți de toate vârstele.

Winter Fun este un proiect marca Bucurie în Mișcare, destinat deopotrivă practicanților de sporturi de iarnă – ski și snowboard, dar și celor care ajung în stațiuni de schi, ca vizitatori. Spațiul Winter Fun va fi amplasat în fiecare stațiune în apropiere de baza pârtiei și va oferi diverse activități, pentru toate vârstele: mini traseu de snowboard pentru copii între 3-5 ani, spațiu cu jocuri diverse pentru adolescenți și tineri – BIMathlon, ping-pong fun, ski de grup, ringul provocărilor TikTok și multe altele, concursuri highest ollie pentru snowboarderi experimentați. Pe pârtii vor fi amenajate trasee speciale pentru competiții, organizate deopotrivă pentru copii, dar și pentru adulți, iar pârtia de sănii va fi locul unor concursuri amuzante pentru familii. Derulat cu sprijinul Kaufland Romania, în acest weekend, la Rarău, colaboratorii noștri locali sunt Rarău Ski Resort și Școala de ski Rarău. De asemenea, pe tot parcursul evenimentelor avem alături de noi super echipe de oameni din partea Salvamont și a școlilor locale de ski și snowboard din fiecare stațiune.

Programul activităților:

Sâmbătă, 12 februarie:

Orele 9- 10:30 – Înscriere competiții de schi

Orele 11-14 – Cupele de Schi – Winter Fun Rarău

Orele 10- 17 – Jocurile Winter Fun (BIMathlon, ping-pong fun, ski de grup, ringul provocărilor TikTok)

Duminică, 13 februarie:

Orele 10- 17 – Jocurile Winter Fun (BIMathlon, ping-pong fun, ski de grup, ringul provocărilor TikTok)

Participanți și înscriere pentru cupele de schi: 26 februarie, în intervalul 9:00 – 10:30.

Înscrierea se poate face la fața locului sau online, prin link-ul

https://forms.gle/pzrTQor7DdFPsdVTA

Grupele de vârstă:

4-7 ani

8- 11 ani

12- 16 ani

17- 25 de ani

+ 25 de ani

Demarat în 2012 de Asociația 11even din Cluj-Napoca, programul Bucurie în Mișcare a ajuns anul acesta la cea de a 10-a ediție. Susținut încă de la începuturile sale de către Kaufland România, alături de sute de entități din zona sportului, Bucurie în Mișcare a devenit în acești ani unul dintre cele mai importante programe sociale de încurajare a mișcării de masă din țara noastră.

Pentru că 2022 este un an aniversar, organizatorii Bucurie în Mișcare își propun să creeze cât mai multe contexte în care să promoveze diverse tipuri de mișcare și sport, în cât mai multe locuri, pentru un public cât mai variat, de la copii până la adulți de toate vârstele. Aventura va începe în data de 12 februarie, o dată cu lansarea Winter Fun, o caravană destinată iubitorilor sporturilor de iarnă. Până pe 27 martie, timp de 6 weekend-uri, Winter Fun va ajunge în Straja, Rarău Câmpulung Moldovenesc, Borșa, Cavnic, Șureanu și Predeal.

„În primii 9 ani de Bucurie în Mișcare am inspirat sute de mii de copii, tineri și adulți să experimenteze bucuria sportului individual și organizat, cu impact pozitiv pe multiple planuri, în zeci de comunități din România și Republica Moldova. În următorul deceniu ne propunem să întâlnim peste 1 milion de români cărora să le transmitem că mișcarea trebuie să devină un stil de viață, pentru un trai sănătos, într-o lume tot mai tehnologizată.”, spune Ovidiu Neamțu, inițiator al programului. Drumul următorilor 10 ani începe în 2022 cu proiectul Winter Fun și va continua, speră organizatorii, cu alte proiecte derulate pe parcursul anului, sintetizate sub următoarele coordonate: 10 ani, 100 de zile, 1000 de activități. Cu alte cuvinte, la aniversarea de 10 ani de Bucurie în Mișcare, pe parcursul a 100 de zile din acest an organizatorii propun 10000 de activități de mișcare, de la jocuri simple, provocări diverse, până la concursuri și demonstrații din toate disciplinele sportive. Proiectul Winter Fun va acoperi 12 din cele 100 de zile și va cuprinde aproximativ 60 de activități.

Agenda Winter Fun 2022

12-13 februarie, Stațiunea Straja

26-27 februarie, Rarău Câmpulung Moldovenesc

5-6 martie, Pârtia Olimpică Borșa

12-13 martie, SuperSki Cavnic

19-20 martie, Domeniul Schiabil Șureanu

26-27 martie, Stațiunea Predeal

Despre Bucurie în Mișcare

Programul Bucurie în Mișcare s-a născut pentru a ne aminti că și cele mai complicate probleme au soluții simple și se bazează pe faptul că comunitățile care participă la sport și recreere dezvoltă legături sociale puternice, sunt locuri mai sigure, iar oamenii care trăiesc în ele sunt, în general, mai sănătoși și mai fericiți decât comunitățile în care activitatea fizică nu este o prioritate.

Lansat în 2012, programul înseamnă acum evenimente cu zeci de mii de participanți derulate în peste 40 de orașe din România și Republica Moldova și proiecte speciale care dau o dimensiune concretă misiunii noastre de a contribui la dezvoltarea unor comunității mai puternice, mai sănătoase, mai fericite. Ca exemplificare, Bucurie în Mișcare a reprezentat în acești ani o platformă pentru EDUCAȚIE, prin evenimente de asociere a sportului cu valorile, derulate într-un cort de mari dimensiuni din Mamaia Nord care funcționa în sezon ca magazin Kaufland, pentru peste 10000 de copii între 6-16 ani din Constanța; o inițiativă de CONECTARE a prestatorilor de servicii din domeniul sportiv cu copii, tineri și adulți din peste 40 de orașe, în cadrul festivalurilor Bucurie în Mișcare; un proiect de IMPLICARE SOCIALĂ, prin facilitarea accesului a peste 1300 de copii din zona rurală la evenimente destinate mișcării.

Mai multe informații: www.bucurieinmiscare.ro