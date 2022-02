Miercuri, orele 10:00, în cadrul dosarului penal privind săvârșirea infracțiunii de deținere și comercializare de mărfuri de contrabandă care nu aveau aplicate timbru fiscal legal, aflat în lucru la Postul de Poliție Berchișești, au fost puse în aplicare 2 mandate de percheziție autorizate de Judecătoria Gura Humorului, la sediile a două unități economice din comuna Berchișești.

Cu ocazia activităților de percheziționare efectuate de către lucrătorii de poliție din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului și Poliției orașului Gura Humorului, au fost identificate și ridicate din locuri special amenajate cantitatea de 170 litri alcool și un număr de 4.780 țigarete de diferite mărci, provenite din activități de contrabandă.

De asemenea, în paralel cu activitățile de percheziționare, la unitățile economice a fost desfășurată și o acțiune pe linia funcționării sălilor de jocuri de noroc, dispusă de către Secția 10 Poliție Rurală Gura Humorului, astfel că, lucrătorii de poliție economică din cadrul Poliției orașului Gura Humorului, s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de ”delapidare”, faptă prev. și ped. de art. 295, alin. 1, raportat la art. 308, alin. 1, din Codul Penal și au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 11.500 lei, conform OUG 29/1999, fiind ridicate și sume de bani.