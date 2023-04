Anul 2023 a fost proclamat în Patriarhia Română, drept „Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți)”. Acest fapt se datorează dorinței de a da o mai mare atenție pastorației şi sprijinirii persoanelor vârstnice în contextul actual al unei societăți marcate de individualism și secularizare.

Din dorința de a face o bucurie bătrânilor prin întâlnirea cu Sfinții și a îmbogăți mai mult comuniunea interpersonală, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților parohia ,,Sfântul Nicolae” Uncești a organizat un pelerinaj gratuit pentru persoanele ajunse la vârsta senectuții. Acest fapt a fost posibil prin sprijinul financiar al unui inimos fiu al satului Uncești.

Astfel 57 de persoane au purces la Dumneziasca Liturghie din ziua Izvorului Tămăduirii la Sfânta Mănăstire Hadâmbu – motivul fiind dublat și de sărbătorirea Hramului Altarului de vară de aici. După închinarea la Sfintele Odoare de la Hadâmbu și agapa oferită cu multă dragoste și bucurie de Părintele Arhimandrit Nicodim, starețul mănăstirii am purces în cetatea Iașilor, numită pe drept cuvânt capitala spirituală a României. Am poposit la Poiana Vladichii – locul unde în anul 1415 Domnitorul Alexandru cel Bun și Mitropolitul Iosif I Mușat au întâmpinat cu sobor și popor cinstitele Moaște ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, strămutate prin hotărâre domnească de la Cetatea Albă la Suceava. În Sfânta Mănăstire Vlădiceni am primit binecuvantare, cuvânt de învățătură și ne am închinat la Sfintele Odoare ale acestui loc încărcat de istorie sfântă.

Apoi în centrul Iașului am vizitat Biserica mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi și Catedrala Mitropolitană unde am gustat din nectarul Sfântului Vasile cel Mare, Cuvioasa Parascheva, Sfântul Iosif cel Milostiv și celelalte odoare pline de har ale acestui sfânt locaș

Slavă Bunului Dumnezeu pentru această minunată zi!

Pr Florin Grigorescu, Paroh la Biserica Sf Nicolae Uncești