Credincioşii din mai multe sate din judeţul Iaşi au avut bucuria luni, 18 iulie 2022, să se roage în faţa icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu, frumos împodobită cu flori. Odorul de mare preţ a fost purtat în pelerinaj pentru ca Bunul Dumnezeu să se milostivească şi să trimită ploi binecuvântate peste pământul însetat. Pelerinajul a fost organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, la iniţiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiţă, stareţul Mănăstirii Hadâmbu. Mijlocul de transport a fost pus la dispoziţie de SC PRESTAREA SA, prin amabilitatea directorului Constantin Nechifor, cunoscut pentru lucrările deosebite derulate în mai multe mănăstiri şi parohii.

La fiecare din locaşurile de închinăciune unde a poposit sfânta icoană, s-au rostit ectenii şi rugăciuni pentru ploaie. Credincioşii au aşteptat-o pe Maica Domnului cu flori şi cu lumânări aprinse, în dangătul clopotelor, iar la final au fost stropiţi cu agheasmă mică şi au primit iconiţe.

Traseul pelerinajului a cuprins următoarele locaşuri de închinăciune: Biserica „Duminica Tuturor Sfinţilor” – Urşiţa-Mironeasa, Biserica „Sfântul Ştefan” – Frunziş, Biserica „Sfântul Ilie” – Brustureţ, Biserica „Sfânta Treime” – Mironeasa, Biserica „Sfântul Gheorghe” – Drăguşeni, Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – Frenciugi, Biserica „Sfântul Nicolae” – Bâcu, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Ipatele, Biserica „Sfinţii Arhangheli” – Cuza-Vodă, Biserica „Duminica Tuturor Sfinților” – Țibănești, Biserica „Sfinţii Voievozi” – Scânteia, Biserica „Sfinţii Apostoli” – Spital Pădureni-Grejduri, Biserica „Sfinţi Împăraţi Constantin şi Elena” – Bordea, Biserica „Sfinţii Ioachim şi Ana” – Şanta, Biserica „Sfânta Varvara” – Mogoşeşti, Biserica „Sfântul Nicolae” – Mogoşeşti, Biserica „Sfinţii Arhangheli” – Mânjeşti, Biserica „Sfânta Parascheva” – Budeşti şi Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Hadâmbu.

Arhimandritul Nicodim Gheorghiţă a menţionat că este pentru prima dată când icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului este scoasă în procesiune prin mai multe sate timp de o zi.

Preoţii parohi şi-au arătat recunoştinţa faţă de Maica Domnului pentru că a rânduit să poposească în comunităţile lor prin odorul sfânt de la Mănăstirea Hadâmbu.

Oamenii din satele prin care a trecut sfânta icoană şi-au arătat evlavia faţă de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care săvârşeşte multe minuni celor ce i se închină cu credinţă.

Rugăciunile pentru revărsarea ploii continuă în parohiile din judeţul Iaşi, afectat de seceta din ultimele luni.