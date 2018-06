În ședința din 28 iunie a Consiliului Județean Suceava, unul din punctele înscrise pe ordinea de zi vizează rectificarea bugetului cu 7 milioane de lei pentru lucrări de întreținere și reparații curente suplimentare la drumurile județene, dată fiind starea proastă a acestora. În expunerea de motive, președintele Consiliului, Gheorghe Flutur, precizează că banii au fost încasați ulterior aprobării bugetului pe 2018, prin restituirea unei corecții financiare în sumă de 7 milioane 27 de mii 567 de lei aplicată județului Suceava pentru proiectul de modernizare a drumului Ilișești-Ciprian Porumbescu. Președintele Flutur menționează că acea corecție a fost anulată în instanță.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating