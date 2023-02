17 premii au fost acordate companiilor prezente la bursa, intermediarilor, administratorilor de fonduri de investitii si de pensii, pentru performantele pe care le-au inregistrat pe parcursul anului bursier 2022, in cadrul BVB Awards 2023.

Aceasta este a 10-a editie prin care Bursa de Valori Bucuresti premiaza performerii pietei de capital locale.

Castigatorii BVB Awards 2023 sunt: Arobs Transilvania Software, Banca Transilvania, BCR, BRD – Groupe Société Générale, BRK Financial Group, BT Capital Partners, FDI Audas Piscator Administrator S.A.I. Atlas Asset Management, Fondul Metropolitan Life Administrator Metropolitan Life Pensii, Fondul Proprietatea, Fondul Raiffeisen Acumulare Administrator Raiffeisen Asset Management, OMV Petrom, Primaria Municipiului Bucuresti, Raiffeisen Bank, Romcarbon, Swiss Capital si TeraPlast.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a acordat astazi, in cadrul celei de-a 10-a editii BVB Awards, 17 premii pentru rezultatele obtinute in 2022 de catre companiile listate, companiile de brokeraj, fondurile de pensii private si de investitii. Evenimentul prin care s-au adus in prim-plan performerii pietei de capital locale din anul 2022, este organizat in urma rezultatelor inregistrate anul precedent, intr-un context international complicat. Anul bursier 2022 s-a incheiat cu o serie de performante notabile la nivelul valorii totale de tranzactionare inregistrate pe toate pietele cu toate tipurile de instrumente financiare (peste 24 miliarde lei), lichiditatii medii zilnice de tranzactionare pentru toate tipurile de instrumente financiare listate, care a atins un nou varf, de 95,6 milioane lei si la nivelul numarului de tranzactii cu toate tipurile de instrumente financiare realizate pe toate pietele, de peste 1,67 milioane de tranzactii, o crestere de 9% comparativ cu anul precedent. De asemenea, in 2022 s-au listat 11 companii pe piata AeRO, insumand 28 milioane de lei si au fost listate 31 emisiuni de obligatiuni, valoarea lor totala fiind de 1,9 miliarde de euro.

„Anul trecut, piata de capital din Romania a demonstrat maturitate si rezilienta, intr-un context regional si international caracterizat prin multa incertitudine si printr-o volatilitate ridicata a pietelor. Rezultatele bune pe care le avem au fost asigurate prin implicarea tuturor stakeholderilor pietei de capital. Astazi, am adus pe scena, companiile care s-au remarcat prin performante deosebite in dezvoltarea pietei locale. Pe unele dintre acestea le-am vazut pe scena BVB Awards si in editiile trecute, dar avem si nume noi, companii care au maximizat resursele avute la dispozitie pentru a performa pe o piata marcata de incertitudine. Premiile pe care le-am acordat reprezinta o recunoastere simbolica a reusitelor inregistrate intr-un an in care premisele au fost mai putin optimiste. Felicitari tuturor Performerilor anului 2022 pe piata de capital!”, a declarat Radu Hanga, Presedinte Bursa de Valori Bucuresti.

„Am ajuns la cea de-a 10-a editie a evenimentului care recunoaste public succesele din anul anterior, o editie cu totul aparte datorata provocarilor constante din 2022 si a curajului cu care stakeholderii pietei de capital le-au facut fata. BVB Awards este un prilej de a aduce in fata comunitatii pietei de capital realizarile notabile ale companiilor cotate la Bursa de Valori Bucuresti, a intermediarilor, a administratorilor de fonduri de investitii si de pensii private, care au demonstrat rezilienta intr-un context in care temerile si provocarile au reprezentat elemente centrale. Ne bucuram sa ii avem alaturi de noi si impreuna sa contribuim la dezvoltarea pietei de capital si a economiei romanesti”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Cele 17 premii acordate in cadrul BVB Awards de anul acesta sunt:

BVB Awards este evenimentul Bursei de Valori Bucuresti, care are loc la inceputul fiecarui an, in luna februarie si in cadrul caruia sunt recunoscute public succesele inregistrate pe piata de capital in anul anterior. Organizat pentru prima data in anul 2013, evenimentul are scopul de a aduce in fata comunitatii formate in jurul pietei de capital romanesti, performantele deosebite inregistrate de companiile listate, companiile de brokeraj, fondurile de pensii private si de investitii fanion, participanti activi ai pietei de capital din Romania. Aflat la cea de-a 10-a editie, evenimentul a reunit si de aceasta data reprezentantii pietei de capital locale pentru a aduce in lumina reflectoarelor strategiile castigatoare din anul precedent. Pe site-ul dedicat BVB Awards – www.isey.ro – se regasesc premiile si castigatorii anului 2022, fotografii din cadrul evenimentului de astazi si informatii despre editiile precedente.