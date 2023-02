Localitatea suceveană Vicovu de Sus se află pe locul 9 în țară la categoria orașe în privința fondurilor europene accesate doar prin PNRR, a anunțat primarul Vasile Iliuț. El a arătat că suma accesată până în prezent, adică peste 12,5 milioane de euro reprezintă un record absolut al ultimilor 33 de ani. ”Clasamentul a fost anunțat astăzi, de Attila Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și mă bucură nu tare, ci enorm. După ani de zile în care orașul nostru a fugit la propriu de fondurile europene, astăzi suntem dați ca exemplu! Am fost obișnuiți să fim noi cei care ne uităm la alții cu admirație, iată că azi primim și noi aplauze. Și încă ce aplauze… aplauze pe merit! În spatele acestui la nivel național stă multă ambiție în primul rând. Când am promis fonduri europene pentru Vicovu de Sus a fost o promisiune făcută vouă, dragi Vicoveni.M-am interesat cum au reușit alții, am întrebat orice nelămurire, m-am implicat în fiecare cerere de finanțare depusă și iată că începem să culegem roadele! Așa cum am mai spus, alături mi-au fost colegii din primărie, colaboratorii externi, colegii din PNL. Împreună am făcut și continuăm să facem echipă pentru Vicovu de Sus, pentru dezvoltarea orașului! N-am cum să-i uit pe toți consilierii locali care au văzut oportunitatea fiecărui proiect pe care l-am propus și au susținut ideile, prin votul lor! Vreau să le mulțumesc. Și voi, dragilor, sunteți parte din această echipă. Ați avut cel mai greu cuvânt de spus în urmă cu doi ani, ați crezut în mine și echipa mea. Vă mulțumesc! Asta nu-i tot, încă mai avem contracte de semnat!”, a transmis Vasile Iliuț cetățenilor săi.