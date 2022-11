Bursa de Valori Bucuresti (BVB), companie listata pe propria Piata Reglementata din 2010, continua procesul de digitalizare alaturi de eVOTE prin folosirea platformei pentru participarea electronica la Adunarile Generale ale Actionarilor (AGA). Prin intermediul platformei eVOTE, investitorii vor putea vota online si fizic in cadrul adunarilor, astfel incat intreg procesul va fi optimizat prin reducerea timpului alocat si a resurselor umane necesare. Acest parteneriat vizeaza stabilirea unei mai bune conectivitati intre companie si actionarii sai prin reducerea erorilor, comunicarea eficienta a deciziilor si colectarea intr-o singura platforma, in timp real, a voturilor din cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor. Folosirea platformei eVOTE are scopul de a asigura transparenta si buna guvernanta corporativa a companiei Bursa de Valori Bucuresti si de a creste eficienta operationala prin simplificarea procedurilor administrative.

„ Digitalizarea este un pas natural in evolutia companiei Bursa de Valori Bucuresti, iar folosirea platformei eVOTE reprezinta o noua etapa a strategiei noastre de aducere a tehnologiei in zona reglementata a pietei de capital. Ne dorim sa reprezentam un model pentru toate companiile listate, motiv pentru care am ales sa facem acest pas atat de important in evolutia noastra, in calitate de companie listata, dar si de reprezentant al pietei de capital. Alinierea la facilitatile tehnologice si oferire unei solutii pentru un proces facil de participare in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor reprezinta un demers prin care ne dorim sa incurajam participarea investitorilor la aceste sedinte vitale in evolutia unei companii. La nivelul Bursei de Valori Bucuresti am cautat mereu sa identificam solutii tehnologice prin care sa facilitam accesul la piata de capital si ne bucuram sa facem inca un pas in acest sens.”, a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

„ In urma cu 2 ani de zile am inceput acest proiect antreprenorial din dorinta de a imbunatati procedura de desfasurare si participare la Adunarile Generale ale Actionarilor, procedura ce ramasese blocata in anii 90. Ne-am bazat pe o evolutie fireasca a comportamentului actionarilor si companiilor listate inspre a imbratisa solutii de vot in ton cu tehnologia vremurilor prezente. Actionarii vor in primul rand simplitate in modul de participare, companiile doresc acuratete si costuri reduse in organizarea adunarilor generale. Cu eVOTE sunt obtinute ambele deziderate, iar acest lucru este confirmat de numerosii clienti pe care ii avem. Colaborarea cu Bursa de Valori Bucuresti care este un exemplu si ghid de guvernanta pentru intreaga piata autohtona deschide un capitol important in viata eVOTE deoarece dovedim pe deplin ca suntem pregatiti sa livram servicii de incredere pentru orice client”, a declarat Mihai Chisu, CEO si Co-fondator eVOTE.

eVOTE este o solutie adresata pietei de capital, dezvoltata in 2018 de catre Governance Partners, companie fondata in anul 2018 prin asocierea unor specialisti din domeniul pietelor de capital si ai domeniului IT. In prezent, eVOTE pune la dispozitie primul sistem de participare online si fizic la Adunarile Generale ale Actionarilor din Romania, sistem utilizat de peste 20 dintre companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti. Platforma eVOTE permite actionarilor sa isi exprime voturile mult mai rapid si, de asemenea, sa participe la astfel de adunari de oriunde, atat timp cat sunt conectati la Internet.