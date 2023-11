Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Asociatia Romana pentru Relatia cu Investitorii (ARIR) anunta lansarea primelor Non-Fungible Token (NFT) din piata de capital romaneasca sub forma de arta digitala, pentru a marca implinirea a cinci ani de la infiintarea Asociatiei ca promotor a celor mai bune practici in comunicarea cu investitorii.

„Bursa de Valori Bucuresti, in calitate de membru fondator ARIR, se alatura initiativei ARIR de a sarbatori 5 ani de la infiintare prin lansarea colectiei de NFT-uri aniversare. Este un proiect special, inovator si ne bucuram sa fim parte din el alaturi de alti membri ai acestei asociatii care creste zilnic si tine pasul cu tendintele tehnologice. NFT-ul de tip arta digitala creat de BVB si ARIR transpune in mediul digital, folosind tehnologia blockchain, imaginea si sloganul bursei. Multumim pe aceasta cale si echipei tinere de designeri care a lucrat la acest NFT dedicat BVB si ne-a ajutat sa ajungem astfel, si la publicul interesat de tehnologiile de ultima generatie.”, a declarat Adrian Tanase, Director General Bursa de Valori Bucuresti.

Ilustratia NFT-ului reprezinta doua personaje centrale: un robot din viitor personificand BVB si un tanar la inceput de drum, plin de aspiratii pentru un viitor de succes. Scarile din fundal ilustreaza ascensiunea tanarului in evolutia sa. Cu fiecare treapta parcursa, cu fiecare usa deschisa catre lumea burselor (simbolizand companiile listate), cu fiecare investitie in aceste companii, tanarul progreseaza si se maturizeaza, apropiindu-se tot mai mult de viitorul de succes.

NFT-ul de tip arta digitala BVB & ARIR este realizat de Upcrafty. Brand-ul Upcrafty este un brand nou, prezent pe piata de doar 8 luni si este fondat de catre antreprenorul Andrei David si artista Szilagyi Valentina. Upcrafty se axeaza pe doua domenii principale de activitate: design si dezvoltare web, precum si ilustratii si animatii sub marca Upcrafty Visual Arts.

„Ne-am propus o celebrare inedita in acest an, cu ocazia aniversarii de 5 ani a ARIR. Astfel, am salutat deschiderea Bursei de Valori Bucuresti de a adopta noi tehnologii si de a utiliza NFT-urile pentru un proiect de comunicare cu investitorii. Credem ca odata listata, orice companie are ca obiectiv cresterea, dezvoltarea si inovarea, utilizand inalte standarde de transparenta. Sustinem performanta companiilor listate prin proiecte concrete dedicate lor, membrilor nostri.”, a declarat Daniela Serban, Presedinte si Co-fondator ARIR.

NFT-ul BVB & ARIR este realizat in parteneriat cu Webit Labs, o companie activa in domeniul blockchain.

Cu ocazia lansarii acestui proiect, adresam invitatia actionarilor si investitorilor BVB sa participe la tombola dedicata pana la 20 noiembrie pe https://ir-romania.ro/ro/NFT/ pentru a castiga un NFT BVB & ARIR si pentru a participa la GALA aniversara organizata de ARIR in data de 23 noiembrie. La linkul anterior puteti vizualiza NFT-ul BVB & ARIR alaturi de NFT-urile create de ARIR in parteneriat cu alte companii listate la bursa.

Despre Bursa de Valori Bucuresti

Bursa de Valori Bucuresti (BVB), institutie fundamentala a pietei de capital, este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. BVB, companie listata pe propria piata din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde si Depozitarul Central, institutia responsabila pentru operatiunile de registru si decontare in Romania, iar in octombrie 2019 a luat fiinta contrapartea centrala CCP.RO, institutie care va prelua functia de compensare a tranzactiilor cu valori mobiliare in Romania si care va contribui la relansarea pietei de produse derivate.

BVB administreaza doua piete distincte, Piata Reglementata si Sistemul Multilateral de Tranzactionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum actiuni, obligatiuni, unitati de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinta. La finalul lunii octombrie, pe ambele piete ale BVB erau listate peste 350 de companii cu o capitalizare de 58 miliarde de Euro. Dinamica ultimilor ani demonstreaza ca BVB poate sustine necesarul de capital pentru antreprenori si institutii ale statului. In ultimii 5 ani au fost derulate peste 170 de runde de finantare, in valoare de peste 10.8 miliarde euro.

Eforturile BVB si ale stakeholderilor sai de modernizare si dezvoltare a pietei de capital din Romania au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piata Emergenta de catre furnizorul global de indici FTSE Russell in anul 2020. La finalul lunii octombrie 2023, 13 companii romanesti erau incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente.

Despre Asociatia Romana pentru Relatia cu Investitorii (ARIR):

ARIR este promotorul conceptului de Relatia cu Investitorii (Investor Relations – IR) in Romania si sustine ca prin respectarea unor standarde de transparenta, guvernanta corporativa si proactivitate in comunicarea cu investitorii membrii nostri vor beneficia de plusvaloare, atrage mai usor finantare, avea reputatie si increderea necesara dezvoltarii continue a afacerilor lor. ARIR a fost fondata in 2018 de companii listate, cu potential de listare, administratori de fonduri si profesionisti in IR.Membrii fondatori sunt Bursa de Valori Bucuresti (BVB), ALRO, Electromagnetica, Franklin Templeton Management – suc. Bucuresti, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica, Daniela Serban, Tony Romani, in timp ce Electrica, OMV Petrom, Antibiotice, Purcari, Idea Bank, BRK Financial Group, Banca Transilvania, Transgaz, MedLife, Romcarbon, Farmaceutica REMEDIA, Autonom, IMPACT Developer & Contractor, One United Properties, Transport Trade Services, Patria Bank, Connections Consult, BRD – Groupe Société Générale, Rompetrol, Agista, Mecanica Fina si AQUILA s-au alaturat ca Membri Asociati, INNOVA Project Consulting, ENVISIA, RTPR, Mazars, Marsh Broker de Asigurare – Reasigurare si Dentons ca Membri Afiliati. Alexandra Titan ca Membru Profesionist. Urmariti-ne pe LinkedIn, Facebook si Instagram.