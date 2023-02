Astazi, paisprezece grupuri de burse de valori din Europa, prezente in douazeci si sase [1] de state membre ale Uniunii Europene, au anuntat o initiativa comuna de participare la viitorul proces de selectie pentru furnizarea unei solutii de consolidare a datelor de piata (consolidated tape) pentru actiuni in Uniunea Europeana. Proiectul raspunde astfel propunerii Comisiei Europene referitoare la o solutie de consolidare a datelor de piata pentru actiuni pentru a contribui la dezvoltarea Uniunii Pietelor de Capital.

Bursele participante – elemente centrale ale pietelor financiare din Europa, cu decenii de experienta in operarea de infrastructura critica pentru piata – au semnat un document (term sheet) pentru a infiinta o companie in joint venture care va evalua si pregati inscrierea in procesul viitor de selectie a unui Consolidator de Date de Piata (CTP- Consolidated Tape Provider).

Participantii sunt specialisti recunoscuti in furnizarea de date de piata fiabile si de inalta calitate si sunt bine pozitionati pentru a furniza o solutie de consolidare a datelor de piata in mod rapid, eficient si la cele mai inalte standarde operationale.

Proiectul se va concentra pe furnizarea unei solutii de consolidare a datelor de piata pentru a oferi o sursa cuprinzatoare, standardizata si consecventa de date de piata si va cauta sa colaboreze cu autoritatile de reglementare pentru a dezvolta solutia optima pentru investitori.

Prin acest joint venture, bursele participante, ca jucatori cheie in ecosistemul pietelor de capital din UE, isi reitereaza angajamentul de a promova autonomia strategica deschisa a UE.

Bursele participante în joint venture sunt: Athens Stock Exchange, Bucharest Stock Exchange, Budapest Stock Exchange, Bulgarian Stock Exchange, Cyprus Stock Exchange, Deutsche Boerse Group, Euronext (incluzând Borsa Italiana, Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Dublin, Euronext Lisbon, Euronext Paris, Oslo Bors), Luxembourg Stock Exchange, Malta Stock Exchange, Nasdaq (incluzând Nasdaq Stockholm, Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius), SIX Group (incluzând BME Exchange), Warsaw Stock Exchange, Wiener Borse (incluzând Prague Stock Exchange, Vienna Stock Exchange), Zagreb Stock Exchange (incluzând Ljubljana Stock Exchange).