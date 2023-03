Cabral Neculai Ibacka Zabana, cunoscut simplu „Cabral”, este prezentator de televiziune, actor, antrenor de Tae Bo și fost luptător de kickboxing.

Pe blogul său personal, cabral.ro, în urmă cu ceva timp, Cabral a scris despre cum e să trăiești în România, fiind de origine congoleză. Și nu doar asta. A vorbit despre motivație și puterea de a fi tu: simplu, original. Despre încrederea în tine. Cabral a fost părăsit de tată, a muncit din greu și a fost întotdeauna un luptător. A spus despre cum e „să te naști negru printre albi”.

,,Am pornit în viață părăsit de tată la doar câteva săptămâni de viață. Cu o mamă de la țară, de la coada vacii, de la care am învățat că te poți ridica, poți învăța, poți alege orice carieră vrei tu… dacă ești dispus să muncești pentru asta. Și dacă ai încredere în tine. Eram patru suflete într-un apartament de două camere și ieșeam din casă încălțat cu singura pereche de mergători… crăpați la încheieturi. Am descărcat TIR-uri cu cârca, am cărat moloz pe șantier, am schimbat roți, am sudat garduri, am fost paznic de noapte… am făcut orice mi-a venit la îndemână pentru a crește, pentru a mai face un pas. Am avut încredere că pot. Și nu m-am oprit. Nu m-am dat bătut. N-am ascultat de “nu poți” și nici de “n-ai cum”. De-asta îți spun acum… chiar de-i greu. Chiar de nu ești bine. Dacă îți vine să te oprești, să te pui în cur și să plângi… fă-o. Și-apoi caută în tine puterea de a te ridica, pune un picior în fața celuilalt… și mergi. Ai încredere că poți”, le-a transmis Cabral cititorilor săi, potrivit sursei citate.

