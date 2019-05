Andreea Ibacka a dus pe lume o fetiță perfect sănătoasă în urmă cu cinci luni, pe care a numit-o Namiko (nume japonez n.r) iar de atunci pregătirile pentru botez au fost în toi, chiar dacă mămica a dezvăluit că a amânat evenimentul, notează click.ro.

Nașii lui Namiko au fost nimeni alții decât doi prieteni buni de-ai cuplului, Răzvan și Irina Fodor, alături de fetița lor, Diana, pe care au supranumit-o „nașa mică”. La rândul lor, aceștia au respectat ideea de „botez tradițional” și s-au îmbrăcat pe măsură, mai scrie sursa citată.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/foto-cabral-si-andreea-ibacka-si-au-botezat-fetita-irina-si-razvan-fodor-au-fost