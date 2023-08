La 31 august în anul 12 d.Hr., s-a născut la Antium, lângă orașul modern Anzio, pe coasta mediteraneeană a Italiei, prototipul istoric al monstrului de o cruzime despotică, cel care avea să fie al treilea împărat roman, Gaius Caesar Germanicus, cunoscut mai mult sub numele de Caligula.

Caligula era înrudit cu cele mai puternice personalități ale Imperiului Roman. Augustus era străbunicul lui (ca și Marc Antoniu), iar Tiberiu, care a devenit împărat când Caligula avea doi ani, era fratele bunicului său. Tatăl lui, Germanicus, a fost un mare comandant militar, care își lua fiul în campanii, îmbrăcându-l ca pe un soldat încă de mic. De la acest fapt și-a căpătat porecla Caligula sau „Cizmulițe”, de la soldații care îi adorau tatăl.

Când Caligula avea șapte ani, Germanicus a murit în Siria, mulți cred că otrăvit din ordinul lui Tiberiu, care era invidios pe reputația lui de om viteaz, generos și de geniu militar. Zece ani mai târziu, împăratul pe jumătate nebun a exilat-o pe Agrippina (cea Bătrână), mama lui Caligula, pe insula Pandateria, după câte s-ar părea din cauză că ar fi complotat împotriva lui și l-a trimis pe Caligula, care pe atunci avea 18 ani, să locuiască în palatul imperial de pe insula Capri.

În Capri și-a manifestat Caligula pentru prima oară plăcerea de a tortura, participând entuziast la execuții. Până în acel moment, se bucurase (potrivit bătrânului bârfitor Suetoniu) de relații incestuoase cu toate cele trei surori ale sale.

La un an de la sosirea lui pe insulă, paranoicul Tiberiu a ordonat executarea celor doi frați mai mari ai lui Caligula, sub acuzații imaginare de trădare, și doi ani mai târziu Agrippina era obligată să se omoare prin înfometare.

Cu aceasta, numărul membrilor familiei apropiate care au murit de mâna lui Tiberiu a crescut la patru, însă Caligula a continuat să joace rolul de sicofant al curții. Însă s-ar părea că împăratul nu s-a lăsat păcălit, spunând la un moment dat că la pieptul lui „crește o viperă pentru poporul roman”.

Când Caligula avea 24 de ani, a murit Tiberiu, la vârsta de 78 de ani, unii spun că sugrumat la ordinele nerăbdătorului său strănepot, grăbit să moștenească tronul. În primele șapte luni de domnie, Caligula a fost drept și generos, însă pe urmă s-a îmbolnăvit grav, tranformându-se în căpcăunul din povești.

Extrem de cheltuitor, în curând a terminat cele trei miliarde de sesterți lăsați de Tiberiu și a început execuțiile la întâmplare, cu scopul confiscării proprietăților oamenilor bogați.

A pus impozite chiar și pentru prostituate, deschizând un bordel într-o aripă a palatului imperial, pentru a încasa mai mulți bani.

Este notorie plăcerea pe care o avea Caligula să provoace durere. Adeseori era martor la execuțiile pe care le comanda, spunându-i călăului să-și omoare victima încet, „ca să simtă că moare”. Dacă cineva striga că nu era vinovat de acuzațiile aduse, Caligula oprea execuția ca să pună să i se taie limba și apoi continua torturile.

A ordonat până și măcelărirea unor criminali condamnați, doar ca să-și hrănească colecția de animale sălbatice. Când erau aliniați prizonierii în fața sa, Caligula nu lua în seamă foaia pe care erau trecute fărădelegile lor, ordonând pur și simplu: „Execută-i pe toți de la un chel până la celălalt”, arătând pe cei doi criminali chei din capetele rândului.

Înalt și mătăhălos, cu niște smocuri de păr doar în jurul urechilor, Caligula era atât de sensibil în privința cheliei sale, încât reprezenta o ofensă capitală dacă era privit de sus. Nici măcar familia lui nu era în siguranță în fața cruzimii sale răzbunătoare, forțându-și socrul să-și taie gâtul în fața lui cu un brici și, probabil, otrăvindu-și bunica, pe Antonia.

În cele din urmă, Caligula a ajuns la concluzia că era zeu și a ordonat Senatului să-l trateze ca atare. În nopțile cu lună plină, invita zeița lunii alături de el în pat și vorbea în gura mare cu Jupiter, amenințându-l la un moment dat: „Dacă nu mă ridici la cer, am să te trântesc eu drept în infern”.

A construit chiar și un templu dedicat lui însuși, pe dealul Palatin.

Cea mai celebră poveste legată de Caligula este cea despre calul său preferat, Incitatus, pe care îl ținea într-o boxă din fildeș, într-un grajd îmbrăcat în marmură și pe care îl împodobea cu un colier din pietre prețioase și cu valtrapuri în culoarea purpurei imperiale. A sugerat, probabil în batjocură, că Incitatus ar fi trebuit să fie consul, însă nu și-a pus ideea în practică.

La numai 28 de ani, după ce domnise mai puțin de patru ani, Caligula a fost asasinat de două dintre gărzile imperiale, pe 24 ianuarie, în anul 41.

