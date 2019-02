Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal a stabilit datele oficiale de start ale sezonului de primăvară. Liga a IV-a este prima competiție care se va relua în 2019, pe 3 martie, cu meciurile etapei a XIV-a. Ultima etapă din tur este programată pe 6 martie, rezultatele din prima jumătate a campionatului urmând să fie omologate pe 10 martie, cu ocazia Adunării Generale a membrilor afiliați care va avea loc la Putna. Prima etapă din retur este programata pe data de 17 martie.

Returul campionatului Ligii a V-a va începe pe data de 24 martie, în ambele serii, trei zile mai târziu fiind programate, într-o singură manșă, eliminatorie și sferturile de finală din faza județeană a Cupei României Railex. În ceea ce privește campionatele județene de juniori, acestea se reiau după cum urmează: 9 martie (under 11), 16 martie (under 13) și 6 aprilie (under 15).