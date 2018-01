Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal s-a întrunit la începutul acestei săptămâni pentru a omologa rezultatele înregistrate în prima parte a sezonului. De asemenea, au fost stabilite și termenele la care vor începe returul formațiile angrenate în competițiile organizate de AJF Suceava.

Liga a IV-a Inter Conti se va relua pe data de 11 martie, în aceeași zi urmând să dispute prima etapă din retur și formațiile din Seria I a Ligii a V-a. Campionatele de Juniori Under 11, Under 13 și Under 15 vor începe sezonul de primăvară pe data de 17 martie, în vreme ce echipele din Seria a II-a a Ligii a V-a vor porni la drum o zi mai târziu.

Meciurile din sferturile de finală ale Cupei României se vor disputa pe data de 14 martie. Jocurile din semifinale se vor desfășura în două manșe, pe 10 aprilie și 17 mai, urmând ca finala să se desfășoare în ziua de 6 iunie, pe stadionul Areni.

În cadrul aceleiași ședințe, Comitetul Executiv alcătuit din Ciprian Anton – președinte, Aurel Constantin – vicepreședinte, Ciprian Crețan – vicepreședinte, Gheorghe Vicol – reprezentant Liga a IV-a, Mihăiță Szekely – reprezentant Liga a V-a, Bogdan Grosu – reprezentant sector copii și juniori și Sebastian Gheorghe – președinte al Comisiei Județene de Arbitri, a convocat Adunarea Generală Ordinară a Asociației Județene de Fotbal. Întrunirea este programată pentru duminică, 4 martie, ora 10.00, în sala Centrului Cultural Bucovina.