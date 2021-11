Daca ai fost victima unui accident rutier, inainte de a discuta cu compania de asigurari ai putea contacta un avocat specializat in obtinere despagubiri accident rutiere in Cluj sau oriunde in tara. Astfel, vei putea face toate demersurile necesare in deplina cunostinta de cauza sau poti alege sa fii reprezentat de avocat.

Companiile de asigurari pot folosi diverse trucuri pentru a plati mai putin sau a tergiversa plata daunelor si, daca vei fi sustinut juridic, te vei proteja de aceste neajunsuri.

Cand ar trebui sa angajezi un avocat specializat in despagubiri accident rutier

Daca ai fost victima unui accident rutier, pentru a fi despagubit in intregime de firmele de asigurari, este recomandat sa angajezi cat mai repede un avocat cu experienta in acest domeniu. De preferat chiar in ziua coliziunii sau, cel tarziu, la o zi, maximum doua dupa aceasta.

Astfel, avocatul va putea respecta mai multe termene limita de care trebuie sa tina cont pentru a fi sigur de succesul actiunii. Unul dintre acestea este termenul de prescriptie care este in acest caz de 3 ani. Termenul de prescriptie stabileste intervalul in care cazul tau trebuie sa ajunga in instanta pentru judecata.

Dar sunt si alte termene. In functie de tipul de asigurare, polita poate mentiona sa anuntati asiguratorul in legatura cu accidentul cat mai “prompt” sau “de indata ce sunteti capabil”.

Nerespectarea oricarui termen poate crea probleme si va duce la pierderea despagubirii, iar un avocat stie foarte bine aceste lucruri.

Avocatul stie sa stranga cat mai multe dovezi de la accident

Dovezile se pot pierde usor. De exemplu, daca accidentul a avut loc intr-o zona supravegheata video este posibil sa existe filmari cu momentul impactului. Acestea sunt extrem de importante, dovedesc cum s-au desfasurat lucrurile si cine a fost vinovat. Insa, daca nu le obtii rapid, s-ar putea sa fie sterse.

Cele mai multe firme sau companii care au supraveghere video aleg sa stearga sau sa suprascrie inregistrarile la cateva zile sau saptamani. Prin urmare, daca vrei sa obtii aceste dovezi, angajeaza-ti cat mai repede un avocat specializat care sale solicite in timp util.

Alte dovezi sunt cele de pe carosabil si constau in urmele lasate de cauciucuri, resturi si bucati din masina, etc. Daca sunt dispute legate de vinovat, este extrem de important sa pastrezi aceste dovezi. Un expert in reconstituirea accidentelor le va putea folosi pentru a dovedi cine este vinovatul. Insa, daca avocatul nu se va misca rapid si aceste dovezi pot dispare.

O alta dovada este masina avariata, iar un avocat specializat in despagubiri accidente rutiere stie ca trebuie sa obtina fotografii ale acesteia inainte de a se face reparatiile.

Avocatul te poate ajuta sa obtii tratament medical chiar daca nu ai asigurare de sanatate

Daca victima unui accident rutier nu are asigurare de sanatate nu poate beneficia de tratament medical gratuit, iar acesta ar putea fi extrem de costisitor. In aceste conditii, un avocat specializat in despagubiri accidente rutiere poate indruma victimele astfel incat sa primeasca toate atentia medicala de care au nevoie.

Avocatul poate obtine marturiile martorilor

Amintirile se estompeaza si martorii isi pot pierde interesul pentru ceea ce s-a intamplat. Daca imediat dupa accident ei sunt gata sa povesteasca ce s-a intamplat si sa dea marturii, dupa o perioada s-ar putea ca declaratiilor lor sa nu mai fie la fel de complete si convingatoare.

Din fericire, un avocat specilizat in despagubiri accidente rutiere stie acest lucru si poate obtine declaratiile verbale sau scrise ale martorilor inainte de a fi prea tarziu.