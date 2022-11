Polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurală Marginea, desfășurând activități în cadrul acțiunii dispuse de către IPJ Suceava, pe linia prevenirii şi combaterii delictelor silvice, au oprit pentru control pe DN 17A pe raza comunei Marginea, autoutilitara condusă de către un bărbat de 60 ani, din Marginea, care a prezentat pentru control documentele personale și cele ale autoutilitarei. Cu ocazia controlului asupra autoutilitarei, s-a constatat că șoferul transporta material lemnos, respectiv lemn foc fag, iar cu această ocazie a declarat faptul că nu deține aviz de însoțire pentru materialul lemnos transportat. S-au efectuat verificări în aplicația SUMAL CONTROL, rezultând că pentru autoutilitară nu a fost emis aviz de însoțire al materialelor lemnoase la 01.11.2022, fapt pentru care i s-a solicitat conducătorului auto să se deplaseze la punctul de descărcare Canton Silvic din cadrul OS Marginea, unde personalul silvic a procedat la inventarierea încărcăturii de material lemnos. Astfel, s-a constatat că în autoutilitara se afla cantitatea totală de 3,1 m.c. lemn foc fag, în valoare de 536,3 lei. Șoferul a fost sancționat contravențional iar cantitatea de 3,1 mc lemn foc fag în valoare de 536,3 lei, a fost confiscată și predată în custodie Ocolului Silvic Marginea.

