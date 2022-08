Un carambol în care au fost implicate patru autovehicule implicate s-a produs astăzi dupăp amiază pe raza localității Scheia în zona denumită Zidul Morții, informează ISU Suceava.

Nu sunt persoane încarcerate.

Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare cu sprijinul a două echipaje SAJ.