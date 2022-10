Trei mașini au fost implicate într-un accident rutier în zona Zidul Morții din Șcheia, informează ISU Suceava. Se deplasează la fața locului pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, două ambulanțe SMURD (B2 și TIM) cu sprijinul unui echipaj SAJ. În urma accidentului rutier doi adulți și doi minori sunt transportați la spital de către echipajele medicale și paramedicale.

