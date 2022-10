Carmen Brumă a ajuns în instanță, după trei ani în care a așteptat să i se facă dreptate! Iubita lui Mircea Badea este nemulțumită de faptul că o firmă se folosește de numele și imaginea ei pentru a promova produse care promit o formă fizică de invidiat, notează click.ro.

„Am aşteptat în 2019, în 2020, în 2021 şi în 2022 până acum o săptămână, când avocatul meu a fost sunat de către poliţie, şi a fost invitat împreună cu mine să dau detalii despre această plângere penală. Între timp, situaţia nu mai există pentru că escrocii, prin 2021, au încetat, au vândut pe spatele meu de s-au săturat şi au trecut la alte persoane publice, pentru că nu am fost doar eu în situaţia asta, sunt foarte multe persoane publice din România care au păţit lucrul acesta şi, din câte ştiu, eu sunt singura care a făcut plângere penală. Am depus o plângere penală în 2019 şi în 2022 am fost invitată la poliţie să dau detalii despre această plângere, în condiţiile în care această situaţie nu mai există”, a explicat Carmen Brumă, conform sursei citate.

