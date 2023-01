Bella gerant fortes: tu, felix Austria, nube. Nam quae Mars aliis, dat tibi regne Venus. („Cei puternici fac război, în vreme ce tu, fericită Austria, faci căsătorii. Ceea ce Marte le dă altora, ție îți dăruiește Venus”).

Așa scria un călugăr din secolul al XVI-lea și nimănui nu i se potrivea mai bine această constatare decât exuberantului împărat austriac din dinastia Habsburgilor, Maximilian I.

Maximilian s-a născut nobil, dar sărac și a încheiat prima mare căsătorie dinastică din familie cu Maria de Burgundia, moștenitoarea unui fabulos ducat care cuprindea cea mai mare parte din Belgia și Olanda moderne și părți din Franța.

În continuare, Maximilian a făcut aranjamentele necesare pentru ca fiul său Filip să se însoare cu Ioana de Castilia, acea principesă nebună care avea să moștenească cea mai mare parte din Peninsula Iberică de la părinții ei, Ferdinand și Isabela.

Filip a murit de tânăr, lăsând în urmă doi fii. Fratele cel mai mic, Ferdinand, avea, tot prin intrigile bunicului său Maximilian, să se însoare cu principesa Anna a Boemiei și a Ungariei, pre- gătind astfel terenul pentru dominația habsburgică în Balcani.

Fratele mai mare, Carol, avea să devină cel mai mare împărat din istorie, domnind peste Austria, Germania, Belgia, părți din Italia, Olanda, Spania și toate vastele teritorii stăpânite de aceasta în Lumea Nouă.

Omul care a declanșat toate acestea, fermecătorul, șovăitorul și ambițiosul Maximilian, a murit în această zi de 12 ianuarie 1519, la 60 de ani. El a schimbat istoria „căsătorind” Austria cu un mare imperiu, din care câteva părți au rezistat până la Primul Război Mondial. El a mai înființat Wiener Sängerknaben sau Corul Băieților din Viena, care i-a avut printre cântăreți pe Haydn și Schubert și care își continuă activitatea și în zilele noastre.

În aceeași zi:

1519: Conchistadorul spaniol Vasco Núñez de Balboa este decapitat.

1856: Se naște la Florența pictorul american John Singer Sargent.

1882: Wagner termină la Palermo, în Sicilia, opera Parsifal.

1939: Moare, la București, marea soprană Hariclea Darclée.

Geo Alupoae, critic de teatru