Invitat la OK! TV LIVE, Cătălin Bordea a povestit despre show-ul de stand-up pe care-l va susţine la Sala Palatului împreună cu Micutzu şi Badea, dar şi despre căsnicia sa şi copilăria în care nu prea i-a avut pe părinţi alături, notează click.ro.

Povestind şi despre copilăria petrecută la ţară, Cătălin a rememorat cu acelaşi umor câteva episoade altfel dureroase, potrivit sursei citate: „Mama m-a avut la 16 ani. La 15 m-a proiectat. La 16 am venit pe lume. Iar tata m-a abandonat în autobuz. Aveam atunci, din ce mi-a zis bunică-mea, un an jumate-doi. Tata cică a avut o logică: m-a aşezat în autobuz, dar ştia că la 5 staţii va fi bunică-mea care mergea la serviciu şi mă va găsi. Nu ştiu ce a fost în capul lui. Nici nu l-am întrebat. Ulterior, l-am mai văzut când aveam 12 ani. Am fugit de-acasă ca să-l cunosc.”

