O poveste de iubire care a durat mai bine de 11 ani a fost aruncată ca și cum nu ar fi existat niciodată. Cătălin Bordea și Livia Eftimie, căci despre ei este vorba, au șocat lumea cu anunțul neașteptat al divorțului. Bruneta a fost cea care și-a dorit asta, mai ales că l-a puțin timp s-a aflat că are o relație cu Spike, cel mai bun prieten al comediantului. Cătălin Bordea l-a considerat mereu pe Spike cel mai bun prieten, astfel că niciodată nu și-a imaginat că relația cu Livia este mai mult decât amicală. Lovit de trădări din ambele părți, comediantul se confruntă și cu vorbe urâte adresate de fostul cel mai bun prieten, care, spune Bordea, s-ar lăuda că „i-a luat femeia”, notează click.ro.

De parcă nu i-ar fi fost suficientă dubla trădare de care a avut parte, Cătălin Bordea a făcut noi dezvăluiri în podcastul lui Speak, mărturisind că Spike se laudă cu „noua cucerire” și nu are vorbe prea frumoase la adresa lui. „Nu am exact timpul anume (n. red. de când a început Livia să-l înșele cu Spike). E prima oară când zic asta. Bai, dacă faci un lucru, nu te lăuda cu aia. E un rău pe care îl faci, nu e o chestie bună, tu te-ai băgat în casa unui.(…) De la știrea oficială nu am încercat, ce să vorbesc, n-am ce să vorbesc (n. red. cu Spike despre faptul că s-a cuplat cu soția lui). Pe lângă asta, când aud că te mai și lauzi că ia uite ce i-am făcut fraierului ăla, băga-mi-aș $%*¥. Nu ne-am certat niciodată. Eu l-am iubit pe băiatul ăsta până în ultimul moment, a fost fratele meu”, a spus Cătălin Bordea, în podcast-ul lui Speak, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

