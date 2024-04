După acuzele aduse zilele trecute de Oana Radu (30 de ani), în mediul online, fostului ei soț, Cătălin Dobrescu, cu care a fost căsătorită timp 3 ani, și de care a divorțat în noiembrie 2023, a avut și el niște reacții, notează click.ro.

„Singura mea declarație este asta și o să vă șocheze probabil, nu sunt fals, vă spun din suflet și din inimă, și o să vă spun la final și de ce fac treaba asta”, a spus antrenorul de fitness.

„Pentru persoana asta, pentru care eu atâtea nopți nu am dormit ca să-i fie bine, de ce aș ieși eu acum să o defăimez, nu aș avea de ce sau nu îmi stă în caracter. Atât am avut de spus despre subiectul ăsta. Totodată, vin să spun că e liberă să facă ce vrea ea. Dacă ea consideră că așa e bine, să-i dea înainte. Dacă are o problemă legată de despărțirea noastră și ceva a deranjat-o și supărat-o, să spună ce vrea ea. Ea este persoană publică, eu nu sunt persoană publică, nici nu mi-a plăcut niciodată. Dacă vă pot ajuta cu ceva legat de nutriție, legat de antrenamente, o fac cu mare drag”, a adăugat Cătălin Dobrescu, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

