Pompierii militari din patru localități intervin în această după amiază pentru stingerea unui incendiu de proporții care a cuprins mai multe anexe gospodărești din localitatea Forăști. Potrivit ISU Suceava la fața locului intervin pompierii militari ai Detașamentului Fălticeni împreună cu lucrători ai Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Forăști, Vadu Moldovei și Cornu Luncii, cu șase autospeciale de stingere cu apă și spumă. Incendiul se manifestă generalizat la anexe gospodărești cu pericol de propagare la alte construcții. Pompierii lucrează pentru localizarea și stingerea incendiului.

