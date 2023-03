Andrei Șelaru, cunoscut publicului sub numele de Selly (22 de ani), este unul dintre cei mai iubiți vloggeri din acest moment! Tânărul are un succes fulminant în mediul online și, mai nou, în cinematografele din România, unde apare în diferite filme românești, în calitate actor, dar și în calitate de producător (n.r – „Romina VTM”). Prezent în platoul de la Kanal D, în cadrul emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, acesta le-a dezvăluit telespectatorilor multe picanterii din viața sa, potrivit click.ro.

„Îmi place să am dezbateri cu oamenii, îmi place să mă contrazic într-un mod elevat. Până la vârsta aceasta am citit vreo 15 cărți din câte îmi aduc aminte. Nu am avut timp pentru așa ceva. Eu de la vârsta de 12 ani eu muncesc. Este foarte greu să fii credibil atunci când critici sistemul de învățământ în contextul în care tu ai fost poate un elev mediocru. Adevărul este că m-am lăsat de facultate cu nici trei ore înainte de prima zi de a o începe. Televiziunea a reușit să mă înfrângă privind din perspectiva „Selly Show”, sunt doar câteva dintre mărturiile tânărului vlogger, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, conform sursei citate.

