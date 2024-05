De mai bine de patru decenii, Jon Bon Jovi și-a păstrat dragostea pentru Dorothea, femeia pe care a întâlnit-o încă din anii adolescenței, pe băncile liceului. Cei doi s-au cunoscut în 1980, iar legătura lor s-a consolidat în 1989, când au decis să facă marele pas spre altar. Totuși, recent marea legendă rock a dat de înțeles că nu i-a fost atât de fidel soției și că prin patul său ar fi trecut 100 de femei, notează click.ro.

Rockerul, în vârstă de 62 de ani a sugerat că de-a lungul vremii i-au trecut prin pat o sută de feme, în timp ce vorbea în cadrul unei emisiuni de la ABC: „Sunt un star rock and roll. Nu sunt un sfânt. Nu spun că nu au fost 100 de femei în viața mea. Eu sunt Jon Bon Jovi. A fost destul de bine! Dar tu crezi că îmi voi pune vreodată în pericol tot ce am doar pentru că am crezut că narcisistul din mine a fost real? Ar fi o prostie! De ce fel de excese are nevoie un om care să alimenteze acel foc? Pur și simplu nu merită.”, potrivit DailyMail.com 1

